El reclamo de Marruecos deja en el aire el futuro de los menores llegados a Ceuta

Dos menores llegados a Ceuta el 31 de julio descansan en la calle de la ciudad autónoma. MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

Una de las primeras decisiones que anunció el Gobierno tras la entrada masiva de forma ilegal de más de 70.000 personas provenientes de Marruecos fue que ninguna de ellas se iba a quedar en Ceuta ni se iba a derivar a la Península. Con esta rotundidad se expresó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 13 de agosto: «Ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado». No obstante, no tardó en matizar a continuación que habría que tener en cuenta casos «muy excepcionales» que padezcan «máxima vulnerabilidad», tal y como reflejan el marco jurídico nacional e internacional.

No obstante, mes y medio después de la avalancha de personas sobre la costa ceutí, la incertidumbre se mantiene acerca del destino de los más de 2.000 menores no acompañados que siguen en la ciudad autónoma. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se insiste en el traslado a la Península para que puedan ser atendidos con mayor garantía y agilizar así sus expedientes.

Los esfuerzos se centran en las últimas semanas en las niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en Ceuta, para las que la ministra Sira Rego ha diseñado un convenio con oenegés, a partir del cual se han habilitado hasta 500 plazas para que se alojen en entornos que permitan asistirlas con un mayor respaldo mientras se tramitan sus expedientes.

El ejemplo de Navarra

Desde Infancia ponen encima de la mesa esa vía, o bien llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que el traslado se encauce desde la Administración, como ha sido el caso de las cinco menores que han sido trasladadas a Navarra. Pero la tutela de las niñas ahora mismo recae sobre Ceuta, según sostienen desde el ministerio que dirige Rego, y es el Gobierno ceutí quien está obstaculizando la gestión.

«Está todo listo para empezar el reparto de menores, pero es el Gobierno ceutí el que está paralizando todo», denuncian desde el departamento de Juventud e Infancia, y sugieren que hay motivaciones «políticas» detrás de esta postura e insinúan que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, obedece órdenes de Génova, porque «el interés del PP es que la crisis siga abierta». Sin embargo, desde el PP se mantienen firmes en su posición de que la vuelta a la normalidad pasa por que todas las personas que entraron de manera ilegal en Ceuta vuelvan a su país de origen.

Una postura que comparten tanto Alberto Núñez Feijoo como Vivas, que ya la expresó en Bruselas esta semana con motivo de sus reuniones con los comisarios europeos de Migraciones, Magnus Brunner, y responsable del Mediterráneo, Dubravka Suica. «Ello pasa por que los que entraron de forma ilegal vuelvan a su país y se inste al Gobierno de España a que tenga un plan definido que incluya fechas en los retornos», reclamó.

El PP pide el retorno de todos

De hecho, en Génova apoyaban su postura esta semana en que desde Bruselas se muestran favorables al retorno, ya que se cataloga a Marruecos como un país «seguro», y de que no sean trasladados a la Península. Y así lo reiteró Brunner tras reunirse con Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. «La prioridad es que todas las personas sin derecho a permanecer en el territorio regresen a Marruecos», afirmó el dirigente comunitario. De hecho, Bruselas anunció una partida de 114,7 millones de euros para España para, entre otras cosas, reforzar el control de migrantes, la gestión de los retornos y la capacidad de acogida, incluida la atención a menores no acompañadas.

Marruecos indicó que ha solicitado «insistentemente» el regreso de los menores, pero este jueves, al pulso entre el Gobierno y el PP, se sumó Marruecos con un comunicado de su Ministerio de Exteriores, en el que advirtió de que ha solicitado «insistentemente» el regreso de los menores no acompañados y se preguntó por qué continúan alejados de sus familias aquellos cuya reunificación es posible.

El régimen alauí avisó de que la respuesta a estos interrogantes debe buscarse entre los «actores españoles», responsables de la gestión de la crisis. Unas declaraciones que sumaron más incertidumbre si cabe al destino de unos menores que acumulan más de un mes en Ceuta en un limbo administrativo y político que mantiene en vilo su futuro.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró este sábado en 2.100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta, si bien detalló que 700 son niñas, «muchas de ellas de muy corta edad». Pidió por ello «responsabilidad política» a las autonomías para trasladar a los menores a la Península.

«Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta en un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto. Lo que debemos hacer es desatascar esta situación, de lo que nos hacemos cargo en el Gobierno en la parte que nos corresponde, pero la tutela de los niños en situación de desamparo por ley la tienen las comunidades autónomas», sostuvo la responsable de Juventud e Infancia.