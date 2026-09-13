El PP acusa al Gobierno de «alentar» próximas invasiones en Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, durante una rueda de prensa. Daniel Gonzalez | EFE

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de «tener información» sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y de no hacer «absolutamente nada» al respecto. «Tenemos un Gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó», insistió la portavoz, que también acusó al Ejecutivo de «alentar próximas invasiones».

«Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos por la península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio», advirtió Muñoz, al tiempo que afirmó que hay que «seguir protegiendo la frontera y no alentar próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes».

El PP anunció que llevará el próximo martes al pleno del Senado una moción que plantea un amplio plan de actuación para Ceuta, con medidas en materia de seguridad, inmigración, frontera, relaciones con Marruecos, economía y presencia del Estado.

El PP sostiene que la frontera de Ceuta es frontera española y frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, su protección es una responsabilidad del Estado.

Más de 5.000 han regresado

El Gobierno anunció este domingo que más de 5.300 inmigrantes han regresado en los últimos días a Marruecos y en torno a un centenar ha renunciado a la petición de asilo en España, tras la entrada masiva que se produjo los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Así lo detalló el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien informó también del operativo realizado a primera hora del domingo en Ceuta para trasladar a un espacio cerrado a 864 personas que pernoctaban en las calles de la ciudad y que ya están en un emplazamiento temporal.

El ministro puso en valor que el operativo se ha realizado «con éxito» y ha permitido que las personas que estaban asentadas en la zona de Loma Colmenar hayan podido ser llevadas a un nuevo espacio cerrado.