El ponente del Constitucional da la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía

El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, en una imagen de archivo Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, del bloque conservador, da la razón al Tribunal Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que hubo malversación de caudales públicos, según su ponencia sobre el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull.

En esa ponencia, adelantada por El Español y a la que tuvo acceso Efe, el magistrado señala que «la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación».

Macías no aprecia «arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente» en las resoluciones impugnadas por Turull, «ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho», sino que ve «una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria», ajena al ámbito del recurso de amparo.

La ponencia de Macías será debatida el 22 de septiembre y, en caso de ser rechazada, como es previsible, el pleno del TC designará a un nuevo magistrado para que elabore una nueva ponencia. Macías rechaza la tesis de Turull sobre una supuesta extralimitación o exceso jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la Sala.