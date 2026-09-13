Ceuta se llena de puntos de acogida a inmigrantes un mes y medio después del asalto masivo

Centenares de personas se trasladan a pie durante el dispositivo de reubicación de inmigrantes hasta un nuevo centro temporal, en el barrio de Los Rosales, en Ceuta. MISSMI / EUROPAPRESS

La habilitación de un nuevo centro de acogida en el barrio de Los Rosales, sumado a los emplazamientos añadidos en el Muelle de Poniente en Ceuta para otros mil inmigrantes han sido las últimas medidas del Gobierno para dar solución al problema de dar cobijo a los que permanecen en la ciudad autónoma. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre cuántas personas permanecen allí de las 80.000 que entraron los días 30 y 31 de julio, pese a haber transcurrido ya un mes y medio de aquel asalto masivo por tierra y mar desde la frontera.

Las últimas actualizaciones del Ministerio de Defensa aseguran que el 90% de esos 80.000 habrían regresado a Marruecos, lo que dejaría a unas 8.000 personas (el 10% restante) aún en Ceuta. Ante estas cifras, resulta evidente que las 3.400 plazas ocupadas hasta ahora son, a todas luces, insuficientes. La ciudad autónoma se halla en colapso mientras se siguen buscando diferentes espacios para aligerar la presión.

Más de 15 puntos de acogida

Los más de 15 puntos de acogida distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad se verán duplicados. Así lo expuso el mando único de la crisis migratoria, el ministro Ángel Víctor Torres, cuyo objetivo es llegar a las 6.000 plazas en puntos cedidos por el Ejecutivo y el Gobierno de Ceuta.

El arenal del Trampolín ha resultado, desde los primeros días, uno de los enclaves principales de reunión de los inmigrantes que no regresaron a Marruecos. La estancia prolongada en la playa de más de 1.700 de estas personas ha generado graves problemas de insalubridad, debido al chabolismo y al hacinamiento que han vivido los que poblaban la playa desde su llegada por el espigón del Tarajal.

El anuncio el pasado 17 de agosto por parte de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, de la habilitación del embolsamiento de Loma Colmenar y de Loma Margarita como espacios para la acogida de los extranjeros provocó el desalojo total de la playa. Tras un operativo sin incidentes y, según la Delegación del Gobierno de manera «voluntaria», la práctica totalidad de los migrantes que se encontraban en el lugar fueron trasladados a los espacios temporales.

Ese mismo día cerca de 500 jóvenes volvieron al arenal y obligaron a las autoridades a suspender las labores de limpieza que habían emprendido. A medida que avanzaban las horas, cerca de un millar de migrantes volvían a poblar la playa del Trampolín con la esperanza de, según señalan algunas organizaciones sociales que trabajan en la ciudad, ser más prontamente trasladados a uno de los espacios habilitados, obligando a la Policía Nacional a desalojarlos hasta dos veces.

Retorno a El Trampolín

Desde entonces, el arenal ha sido testigo de un retorno a las condiciones de insalubridad y de las tensiones entre los propios ceutíes y los inmigrantes, presenciando, el apedreamiento a escasos metros de la orilla a una patrulla militar o los destrozos en las chabolas provocados por los vecinos de la ciudad autónoma.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta es la principal instalación en la que acoger de forma provisional a los migrantes. No obstante, en el caso del centro ceutí, apenas cuenta con 512 plazas que, tras comprobar el colapso que sufría la ciudad, lograron ampliar hasta rozar las 1.000, aún insuficientes. A causa del desbordamiento, cientos de extranjeros han acampado a las puertas del CETI, esperando asilo y asistencia.

En la misma línea, el embolsamiento de Loma Colmenar, que cobija a 1.200 extranjeros, y Loma Margarita, que da asilo a otros 1.300, se vieron repletos nada más conocerse su habilitación como espacios de acogida. Desde el primer momento, las autoridades dividieron a los inmigrantes de origen magrebí, que fueron conducidos a Loma Colmenar, y a los de origen subsahariano, a Loma Margarita.