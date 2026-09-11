Vivas dice que la Moncloa le pidió que no llamara más y no se pusiera «pesado»

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, durante una intervención el pasado 19 de agosto. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró este viernes que el Gobierno central restó importancia a las advertencias trasladadas por la ciudad sobre la creciente presión migratoria en los días previos a la entrada masiva de personas desde Marruecos. Desveló que desde la Moncloa llegaron incluso a pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo «muy pesado».

Incluso aseguró que el 27 de julio —tres días antes de la entrada de más de 70.000 inmigrantes— trató de contactar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no fue atendido y lo dirigieron a la jefatura de Gabinete de la Moncloa.

Según explicó, el 27 de julio trasladó en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno la necesidad de activar la emergencia nacional, ya fuera al amparo de la legislación de Protección Civil o de la Ley de Seguridad Nacional, además de establecer un mando único y reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Está todo controlado»

Aseguró que esa propuesta no fue bien recibida. «Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara», afirmó, antes de añadir que la reacción que percibía era la de quienes pensaban que la situación «no es para tanto». Según su relato, desde Presidencia del Gobierno le trasladaron que estaban en contacto con los distintos ministerios y le pidieron tranquilidad. «No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema», aseguró que le trasladaron desde Madrid. Posteriormente, al insistir en sus advertencias, afirmó que recibió el mensaje de que dejara de llamar porque estaba resultando insistente y que toda la información sobre la situación la tenía la Delegación del Gobierno en Ceuta.