La tensión aumenta en Ceuta tras la quema de 42 chabolas y varios coches

Un vehículo en llamas en Ceuta obligó a la intervención de los bomberos y la policía. SAMUEL DUEÑAS / EUROPAP RESS

La situación en Ceuta se complica cada jornada, más de 40 días después de la entrada masiva de 70.000 inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio. La ciudad autónoma vivió una noche de alta tensión el jueves debido al fuego declarado en el asentamiento de inmigrantes situado en las Naves del Tarajal, una zona industrial, que afectó a 42 chabolas y tiendas de campaña en las que se alojaban familias con menores y que quedaron calcinadas, sin que hubiera que lamentar víctimas mortales ni heridos.

Los bomberos de Ceuta calificaron de «noche terrible» la madrugada de este viernes, en la que, además del fuego más grave en el Tarajal, tuvieron que intervenir en varios incendios que, en total, afectaron a 42 asentamientos de migrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores en distintos puntos de la ciudad.

En las labores de extinción en las Naves del Tarajal participaron bomberos y efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y militares que se desplazaron hasta el lugar, desalojando la zona afectada. Fueron los propios vecinos los que avisaron a los servicios de emergencias cuando se detectó el fuego, mientras los que se encontraban durmiendo en el campamento corrieron huyendo de las llamas y tuvieron que ser desalojados para evitar que pudieran verse afectados por el humo.

Por el momento, no se han determinado las causas del incendio. La principal hipótesis que maneja la policía es que se trató de un descuido y que el fuego pudo originarse debido a una vela encendida en una de las chabolas.

Los inmigrantes estaban en ese momento en el interior de sus tiendas y no fueron conscientes del origen del incendio. El siniestro es el incidente más grave que se ha producido en Ceuta desde la llegada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio, la mayoría de los cuales entraron a nado en el territorio español.

Según el parte facilitado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), los equipos se desplazaron a la zona pasadas las 23.00 horas y lograron controlar las llamas tras dos horas de trabajo. El fuego no afectó a las viviendas de los vecinos del asentamiento y tampoco a edificios públicos, como los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía, que se encuentran en las inmediaciones.

Un empleado de limpieza

Pero el de Tarajal no fue el único incidente que se produjo esa noche. En el Polígono Virgen de África fueron calcinados varios vehículos, un camión y varios contenedores. La Policía Local de Ceuta detuvo en la madrugada a un hombre, vecino de la ciudad, acusado de prender fuego a un coche en la zona de Virgen de África. Fue un ciudadano quien alertó a la policía de que un vehículo estaba ardiendo. Y, tras desplazarse al lugar, una patrulla encontró a un hombre cuyas características coincidían con las facilitadas por la persona que dio aviso.

El detenido vestía en ese momento el uniforme de la empresa municipal de limpieza, Servilimpce, y, al parecer, está acusado no solo de este incendio, sino de otros producidos durante la semana.

Hubo además un tercer fuego en los alrededores del Polideportivo Díaz-Flor, ya a las cuatro y media de la madrugada, en el que ardieron varios vehículos y un contenedor, sin que se produjeran detenciones.