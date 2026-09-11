Las ministras de Sumar insisten en responsabilizar a Rabat de la entrada masiva

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una visita a Ceuta. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros socialistas insisten en que no hay evidencia de que Marruecos esté detrás de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, dos ministras de Sumar insistieron este viernes en esa teoría. La titular de Sanidad, Mónica García, defendió que Marruecos es responsable «por acción u omisión». «Tenía la llave de la puerta y, o la ha abierto, o la ha dejado abierta», aseguró.

La ministra subrayó como un «fallo» la externalización de los servicios de protección de las fronteras «que otorga Europa» en el control de la «única frontera terrestre con África». Y reincidió en la «responsabilidad» del reino alauí, «más allá de que se tenga que investigar el alcance de una participación directa o indirecta».

En la misma línea, la responsable de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que «80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación», aunque «hay todavía mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido ahí».