Mila Cívico, portavoz de Jucil en Cataluña: «Los alcaldes independentistas son los primeros en quejarse de la falta de guardias civiles»

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Mila Cívico, portavoz de la asociación Jucil.
Mila Cívico, portavoz de la asociación Jucil.

La asociación profesional del instituto armado critica la decisión del Gobierno de no cubrir las vacantes del Seprona

13 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) denuncia la estrategia «pausada pero constante» de desmantelamiento y vaciado de competencias del cuerpo en Cataluña. El recorte resulta «especialmente sangrante» en la protección del medio ambiente, tras

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