Mila Cívico, portavoz de Jucil en Cataluña: «Los alcaldes independentistas son los primeros en quejarse de la falta de guardias civiles»
BARCELONA / E. LA VOZ
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La asociación profesional del instituto armado critica la decisión del Gobierno de no cubrir las vacantes del Seprona13 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) denuncia la estrategia «pausada pero constante» de desmantelamiento y vaciado de competencias del cuerpo en Cataluña. El recorte resulta «especialmente sangrante» en la protección del medio ambiente, tras