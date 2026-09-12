Irene Montero mueve ficha: se someterá a primarias abiertas para liderar la izquierda en las generales

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, presentó su candidatura acompañada por dirigentes del partido. RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El tablero político a la izquierda del PSOE empieza a moverse de cara a las elecciones generales. Este sábado Podemos lanzó la candidatura de Irene Montero a unos comicios que se celebrarán el año que viene, en un acto en la que la exministra anunció que está dispuesta someterse a unas primarias abiertas «a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a la que se pueda presentar cualquier persona». Un movimiento que puede alterar los equilibrios en el espacio y que fuerza a Sumar, cuyo candidato todavía no se conoce, a posicionarse acerca de la iniciativa emprendida por Montero.

«Quiero ser vuestra candidata, pero no de cualquier manera. Quiero serlo con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido por Podemos y cualquier persona que quiera participar. Sé que es una tarea difícil, pero merece mucho la pena intentar usar la política para que la gente viva bien», sostuvo Montero en su intervención en el acto que tuvo como lema Paz, casa y trabajo. La exministra de Igualdad estuvo acompañada este por varios dirigentes de Podemos, entre ellos la secretaria general, Ione Belarra.

Si bien el año pasado su formación planteó la posibilidad de conformar un tándem electoral con ERC y Gabriel Rufián que no cristalizó, Montero sigue con la mano tendida a otros sectores de la izquierda en busca de «una izquierda fuerte y no subordinada al PSOE». Así, el movimiento apela directamente a Sumar, que ha arrancado el curso político aún sin líder, y en el último año no han sido pocas las veces que ha tratado de tender puentes con la formación morada para configurar una única candidatura que recoja todo el voto del electorado más izquierdista.

El llamamiento de Montero ha estado acompañado de unas declaraciones en las que denunció que «las reglas del sistema son un robo a la mayoría para que una minoría acumule», y abogó por cambiarlas. Para la exministra de Igualdad, los «avances» obtenidos tras el 15-M o con la llegada de Podemos al Gobierno «no han permitido eliminar ese proceso de aceleración de riqueza de unos pocos», un fenómeno al que atribuye «el origen de todos los problemas». «Vida solo hay una, planeta solo hay uno y no es ninguna locura decir que no nos podemos gastar un euro más en armas mientras tenemos a bomberos protegiendo nuestro país cobrando una miseria», fue una de las reivindicaciones que hizo Montero.