La externalización de una entrevista a Sánchez desata protestas en el seno de RTVE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrevistado por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera en el espacio Mañaneros 360, de RTVE. EFE

Varios grupos de trabajadores de RTVE se concentraron este viernes, a la una de la tarde, ante sus centros de trabajo con carteles en protesta por la externalización de la información y las «injerencias ideológicas». Estaban convocados por el Consejo de Informativos (CDI) de TVE, un órgano interno para defender la independencia editorial y la calidad de los contenidos, y alzaron su voz contra una entrevista a Pedro Sánchez emitida el miércoles pasado en el programa Mañaneros 360.

En un comunicado, el propio CDI manifestó el jueves su «rechazo» a que «esta entrevista política fuese realizada por una productora externa, aún más en un momento tan complejo como el actual». Paralelamente, se quejaron porque la dirección de informativos habría intentado «impedir», el mismo jueves, que se emitiera en el telediario una pieza en protesta por esta cuestión.

«Carecen de fundamento»

Por su parte, la presidencia de RTVE, con José Pablo López al frente, rechazó en un comunicado a los trabajadores «las acusaciones de censura ideológica» que se difundieron. «Carecen de todo fundamento fáctico», expresa el escrito. Asimismo, manifiesta un «respaldo absoluto» a la gestión, profesionalidad y rigor de Maribel Sánchez-Maroto, directora de contenidos informativos de RTVE, a la dirección de informativos de TVE y al resto del equipo que lidera el área. «La labor de supervisión editorial responde estrictamente a los criterios de calidad, profesionalidad y metodología que rigen el manual de estilo de RTVE», añade.

En ese sentido, López aseguró que la intervención vino por la «necesidad de someter a una valoración previa la inclusión de una referencia del CDI de TVE» sobre la mencionada entrevista. Así, insistió en que no estuvo motivada por el contenido de la información ni respondió a voluntad alguna de ocultarla. La pieza, recalcó, fue emitida esa misma mañana con normalidad.

El CDI, por su parte, informó de que mantuvo una reunión con la dirección y de que esta trasladó «su posición», así como sus disculpas por el altercado y «los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo».