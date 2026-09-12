¿Dónde está Danil? El parricida de Valencia que estranguló a su padrastro además de golpearle con una mancuerna

Agentes de la Policía Nacional recogiendo pruebas en el lugar del crimen, una vivienda del barrio valenciano de San Isidro Kai Forsterling | EFE

¿Dónde está Danil? El joven ruso de 23 años que el pasado martes asesinó presuntamente a su padrastro en el valenciano barrio de San Isidro. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo desde que el presunto parricida se fugó tras golpear con una mancuerna con cuatro pesas a su víctima en la cabeza. Pero no solo se trató de un homicidio por la lesión traumática en el cráneo. La causa de la muerte de Antonio Gómez, un militar jubilado de 50 años, fue un mecanismo mixto, tanto por la hemorragia en la zona parietal como por asfixia mecánica. Es decir, su asesino lo estranguló.

Así se desprende del resultado preliminar de la autopsia realizada al cadáver de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Lo que no han podido determinar los forenses es si primero lo estrangula y posteriormente le golpea con la pesa en la cabeza una vez está ya indefenso en el suelo, o si le destroza el cráneo con la pesada mancuerna (de unos 25 kilos de peso) y se asegura de su muerte apretando con sus manos el cuello de su padrastro.

Lo que está claro es que ambos mecanismos se producen en un breve espacio de tiempo y con la víctima todavía con vida. Cabe recordar que el fallecido padecía de esclerosis múltiple, lo que lo convierte en una víctima especialmente vulnerable.

Su salud mental

Si bien la noche anterior al hallazgo del cadáver, la Policía Local de Valencia tuvo que intervenir con esta misma persona en un domicilio de la calle Arquitecto Segura del Lago, donde residía el joven de forma temporal con su padrastro, por un aparente cuadro de descompensación de salud mental, las fuentes consultadas señalan que el presunto asesino no estaba diagnosticado de patología alguna y tampoco bajo medicación.

Fueron precisamente las manifestaciones y justificaciones de su padrastro ?que lo había criado como un hijo desde que llegó al país con seis años?, atribuyendo su comportamiento agresivo de esa madrugada al consumo de marihuana, las que hicieron que se alertara a una ambulancia del SAMU para trasladarlo sedado al Servicio de Urgencias del Hospital General de Valencia. No obstante, antes de que pudiera ser valorado por la Unidad de Psiquiatría del citado centro, la sedación dejó de hacer efecto (se trata de un joven de dos metros de altura y fuerte complexión física), y Danil R. se fugó del hospital.

Al parecer, nada más abandonar el centro hospitalario acudió a su domicilio del barrio de San Isidro, situado a menos de dos kilómetros andando, donde seguía viviendo junto a su padrastro pese a estar su madre divorciada de este desde hace más de una década. Al joven le había molestado considerablemente que el ex de su madre dijera que había consumido drogas y fue a rendir cuentas.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia no tienen dudas sobre la autoría del crimen. De hecho, encontraron ropa ensangrentada del joven en el inmueble que probaría su implicación directa en el asesinato y que demuestra que se lavó y se cambió antes de huir del escenario del crimen.

Además el presunto asesino contó con varias horas de ventaja para escapar antes del hallazgo del cadáver, localizado ya al mediodía, entre unas seis y ocho horas después de la hora en la que los forenses sitúan la data de la muerte. Este periódico difunde ahora su fotografía para que si algún testigo lo reconoce avise inmediatamente al 091 o al 092 ya que se trata de una persona potencialmente peligrosa y con una salud mental inestable no diagnosticado.

La Policía Nacional ha interrogado a su entorno para tratar de averiguar si ha contado con ayuda para escapar del país, aunque algunos vecinos aseguran haberlo visto dos noches después de los hechos. Por su parte, la madre niega haber tenido contacto alguno con su hijo desde antes de producirse los hechos. Es más, fue ella la que dio la voz de alarma cuando llamó a su expareja tras recibir tres llamadas perdidas realizadas desde el número de la víctima esa misma mañana a primera hora, y no obtener respuesta cuando le llamó a las once para contarle que su hijo se había escapado del hospital.

La mujer asustada fue a buscar a los padres de su exmarido, que residen en las proximidades, y acudió al retén de la Policía Local de Patraix. Con las llaves de los progenitores de Antonio abrieron la casa (cuya puerta no estaba forzada) y encontraron el cuerpo sin vida del militar jubilado junto a la cama y con la mancuerna sobre su cráneo destrozado. La autopsia ha destapado que además de ello la víctima fue estrangulado.