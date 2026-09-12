Unos cien marroquíes, entre ellos algunos niños, siguen acampados en el solar que ardió el jueves en Ceuta

Imagen de este sábado de la playa del Trampolín de Ceuta. Reduan | EFE

Alrededor de un centenar de marroquíes, la mayoría jóvenes y algunos niños, siguen acampados este sábado en las chabolas que han reconstruido en un solar junto a la entrada del Polígono Industrial del Tarajal de Ceuta, después de que muchas de ellas ardieran el pasado jueves por la noche. Existe un continuo movimiento de estos acampados en las inmediaciones con la frontera con Marruecos en la que se produjo la entrada masiva de migrantes de finales de julio. Se trata de un entorno en el que ardieron un total de 42 chabolas y donde aún quedan restos del fuego, como en uno de los coches quemados.

Algunos jóvenes marroquíes han contado a EFE que la noche del viernes al sábado ha sido tranquila, después de que comenzaran a reconstruir las tiendas que desmontó la policía tras el incendio.

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Confían en que los nuevos equipamientos que levanta el Gobierno en la zona del puerto de Ceuta estén habilitados pronto y puedan ir a pernoctar allí, mientras esperan que sus casos sean estudiados por las autoridades.

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Mientras tanto, algunos dormitan o se asean cerca del mediodía, otros charlan en pequeños corros o mueven algún mueble desvencijado o garrafas de agua para afrontar este sábado.

Hay cierta organización, sobre todo entre quienes prestan atención a las novedades en la zona, y también alivio de que los incidentes que se extendieron hasta la madrugada del viernes no hayan ido a más, como expresan en darija, inglés o francés.

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Según informaron fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, el fuego se originó cerca de la medianoche del viernes en uno de los asentamientos ubicado en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos del entorno los que alertaron del suceso.

El origen del fuego se localizó en la parte delantera de las naves, donde se ubica este campamento en el que se asientan estas personas con maderas, cartones y otro tipo de elementos. En el incendio prendieron las chabolas así como los plásticos y residuos de todo tipo que había acumulado en sus alrededores.