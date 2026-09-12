Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y Canadá limitan el voto a sus emigrantes

Un hombre vota en las elecciones presidenciales en Colombia. MARIO CAICEDO / EFE

Unos 125 países de todo el mundo incluyen a sus residentes en el extranjero en el censo electoral, al menos para participar en comicios generales y referendos, según constata el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Sin embargo, varios añaden limitaciones a la participación de los residentes en el exterior, mientras que en paralelo aumenta el número de países que adoptan el voto presencial en consulados y sistemas informáticos para facilitar la participación, o se amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad de los ancestros como ha hecho España con la ley de nietos, y también Italia de manera excepcional.

Limitación temporal

Alemania, Australia y Nueva Zelanda. El requisito que ha impuesto Alemania para votar a sus casi cuatro millones de residentes en otros países es haber vivido en algún municipio alemán durante tres meses consecutivos a partir de los 14 años de edad y en los últimos 25 años. Tras ese plazo, se pierde el derecho al voto, salvo para casos puntuales en los que se demuestre que se trabaja en Alemania o se aportan puestos de trabajo al país.

La Comisión Electoral Australiana advierte de que sus nacionales podrán votar desde el extranjero si declaran formalmente tener la intención de regresar al país antes de seis años. Si tardan más, pierden la posibilidad de votar hasta su retorno efectivo. También Nueva Zelanda establece un plazo máximo de estancia en el extranjero para tomar parte en sus elecciones. Para las generales de octubre podrán enviar su voto los neozelandeses que hayan residido en el país durante más de un año de manera continuada y hubieran estado en él en los últimos tres. La Comisión Electoral impone a los nacionales de Niue, Tokelau e Islas Cook haber vivido de manera continuada en Nueva Zelanda durante doce meses o más para participar.

Temporalidad eliminada

El Reino Unido y Canadá. Los dos países pusieron fin a la limitación de estancia en el extranjero para conservar la condición de elector: el primero, por decisión legislativa y el segundo, judicial. En el Reino Unido se modificó en el 2024 con la Election Act la obligación de no permanecer fuera del país más de 15 años para votar. Ahora, sus ciudadanos son electores de por vida aunque residan para siempre en el extranjero, pero, eso sí, tienen que haber vivido o estado empadronados en el país en algún momento y renovar su inscripción en el censo electoral cada tres años.

En Canadá, se eliminó en el 2019 por sentencia la obligación de no residir en el extranjero más de cinco años. Dicho requisito fue considerado inconstitucional, pero permanece la exigencia de haber vivido en algún momento en el país, circunstancia que no aplica España para su diáspora.

Residencia obligada

Irlanda, Dinamarca, Israel y Malta. El caso irlandés no prevé una limitación temporal para los expatriados, sino que directamente prohíbe el voto desde el extranjero a una colonia exterior de gran dimensión. Su ley electoral parte del hecho de que para ser elector hay que tener residencia habitual en el país. Cuenta con excepciones, pero muy tasadas: su personal diplomático y miembros de las fuerzas armadas en misiones oficiales, que podrán votar por correo, así como excepcionalmente los graduados de la Universidad Nacional de Irlanda y del Trinity College de Dublín, los senadores salientes y los concejales están autorizados a votar desde cualquier parte del mundo solo al Senado.

En Dinamarca, también se exige como requisito tener residencia permanente en el país, pero se puede participar si se expresa la voluntad de regresar del extranjero en menos de dos años o se es funcionario o empleado de organizaciones internacionales y de ayuda danesas, pero no pueden residir fuera más de ocho años.

Israel es más restrictiva. Su legislación exige de forma estricta la presencia física y residencia permanente en el territorio nacional para poder votar. Hace excepciones con los diplomáticos y militares destinados en otros países y los empleados de agencias judías y sionistas. Todos ellos, sus cónyuges e hijos menores de 20 años pueden votar en sus embajadas.

Tampoco existe la posibilidad de votar desde el extranjero para los naturales de Malta. El voto es presencial y se exige para inscribirse en el censo electoral haber residido en el archipiélago al menos seis meses de los últimos 18.

Cambio de tendencia

Albania. Desde las elecciones legislativas del año pasado, los albaneses residentes en el extranjero pueden votar por correo tras inscribirse en la web de la Comisión Electoral Central. La medida es trascendente para un país con 2,4 millones de habitantes y que se estima suma otros 2,2 millones residiendo en el exterior.

Representación propia

Portugal, Francia, Italia y Croacia. Son cuatro ejemplos de países que no solo facilitan el voto a sus nacionales que residen en el extranjero, sino que incluso le otorgan una representación política directa, como han comenzado a demandar también organizaciones de representación de la diáspora española.

En el caso de Italia, sus emigrantes y descendientes con nacionalidad del país escogen a 12 diputados de los 400 de la cámara y a 6 senadores de 200. Para la cámara alta, solo pueden votar desde el extranjero los mayores de 25 años.

En Francia, al voto exterior se le otorga también una representación directa en la Asamblea Nacional: dos escaños para los residentes en América, cinco para los de Europa e Israel, dos para África, y uno para Asia y Oceanía, mientras que los residentes en el país eligen a otros 566 diputados. Entre los 348 senadores, se reservan también doce escaños para la representación exterior.

Portugal cuenta desde 1976 con cuatro escaños para su emigración: dos de Europa y otros dos del resto del mundo, si el número de electores en cada circunscripción es superior a 55.000, de lo contrario designan a solo uno. Los electores foráneos deben inscribirse en los llamados círculos electorales del extranjero.

En Croacia, donde se calcula que el 10 % de su censo reside en otros países, se habilitan un máximo de 14 escaños adicionales a los 140 de la Cámara de Representantes, y se determinan en función de la participación electoral exterior.

Nacionalidad ampliada

Italia y Portugal. Al igual que España con la ley de nietos, las autoridades italianas abrieron hasta el año pasado un proceso extraordinario de concesión de la nacionalidad por derecho de sangre a los descendientes de italianos, sin límite de generación para lograrla, es decir, se abrió para hijos, nietos, bisnietos... de nacionales que vivían en otros países. El registro de italianos en el exterior pasó de 4,6 a 6,5 millones de integrantes (en España se calcula que subirá de 2 a 4,5 millones). Cerrada ya esa ventana extra, la nacionalidad se concede solo a hijos y nietos que demuestren la existencia de vínculos con el país.

En Portugal, esa misma vía está abierta para idénticos grados familiares, pero la pueden utilizar los bisnietos también si presentan una «conexión genuina con la comunidad portuguesa», que se demuestra con vínculos culturales o lingüísticos, viajes frecuentes a Portugal, residencia, posesión de bienes en el país o conexión con las comunidades históricas portuguesas en el extranjero.