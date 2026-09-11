Quemados más de 40 asentamientos de migrantes, coches y contenedores durante la madrugada en Ceuta

Migrantes y ceutíes, en la madrugada de este viernes contemplando la lucha contra las llamas. Max Cavallari | REUTERS

Los Bomberos de Ceuta han calificado de «noche terrible» la madrugada de este viernes, en la que han tenido que intervenir en varios incendios que han afectado a un total de 42 asentamientos de migrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores en distintos puntos de la ciudad.

Según el parte facilitado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), el fuego en las naves del Tarajal afectó a 42 de las chabolas instaladas en este asentamiento de migrantes.

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Los efectivos de Bomberos y emergencias desplazados hasta la zona pasadas las once de la noche tardaron casi dos horas en controlar las llamas. No se registraron heridos, aunque las familias que se encontraban durmiendo en el asentamiento tuvieron que ser desalojadas. El incendio tampoco ha afectado a las viviendas de los vecinos de la zona ni a edificios públicos como los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía.

A lo largo de la madrugada se produjeron además incendios en ocho vehículos, localizados en la calle Francisco Javier Sauquillo, la Fase 2 del Polígono, junto a la guardería El Conertín, el aparcamiento del IES Abyla y la zona centro de la ciudad. Los Bomberos también intervinieron por el incendio de cuatro contenedores, dos de ellos en Los Rosales y otros dos en la barriada Juan Carlos I, recoge Europa Press. Las autoridades todavía no han informado de la autoría o de los responsables a los que se atribuyen todos estos incendios registrados durante la madrugada.

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A estos sucesos se suma otro incendio declarado durante la tarde del jueves, en torno a las 18.00 horas, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, cerca del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en una zona de monte. Este último fuego fue de menor magnitud y pudo ser controlado en pocos minutos. Al igual que en el caso del incendio de las naves del Tarajal, las autoridades tampoco han informado por el momento de la autoría que se atribuye a este último incendio.