El PP responde a Marruecos y le culpa de la «invasión» a Ceuta «por acción u omisión»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, charlando en el Congreso con la portavoz del grupo, Ester Muñoz, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo Sergio Pérez | EFE

El Partido Popular no mueve su posición ni un milímetro después de que Marruecos publicara un duro comunicado en relación con la crisis en Ceuta. Los populares respondieron al Gobierno marroquí a primera hora de este viernes insistiendo en lo que vienen denunciando desde hace unas semanas: la responsabilidad de la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma es del régimen alauí «por acción u omisión». Los populares mantienen su diagnóstico de los hechos del pasado 30 de julio y reiteran que fue «una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa», y salen en defensa de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional. «Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento», zanjan en el PP.

En su comunicado, el PP señala que «la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular» del que «Marruecos es responsable por acción u omisión». «La defensa de los intereses generales de la nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular que ejerceremos siempre con firmeza dentro del Estado de derecho y con independencia de cualquier circunstancia», añade el comunicado.

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Por ello el PP pide «el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso» y agrega que «corresponde exclusivamente a la justicia española determinar los hechos, valorar las pruebas y en su caso establecer las responsabilidades que procedan». A juicio del PP «ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento». Añade además que «España y Marruecos comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión y precisamente por ello, y con más motivo a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno español, lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías de que hechos similares no volverán a producirse».

El PP pregunta «por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso». «El Gobierno español está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello», concluye el comunicado del PP, que recuerda que «Ceuta y Melilla son España».

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El Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí emitió este jueves una declaración en la que señala que «El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral ni aceptará el chivo expiatorobre el sentido común», agrega. Y considera también «lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio comio en los ajustes de cuentas de políticos» en España. Además lamenta que «algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos». «Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece setan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia».