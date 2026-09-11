El PP responde a Marruecos y le culpa de la «invasión» a Ceuta «por acción u omisión»
ESPAÑA
Génova insiste en su comunicado en que «nada está por encima de la defensa de España»11 sep 2026 . Actualizado a las 10:28 h.
El Partido Popular no mueve su posición ni un milímetro después de que Marruecos publicara un duro comunicado en relación con la crisis en Ceuta. Los populares respondieron al Gobierno marroquí a primera hora de este viernes insistiendo en lo que vienen denunciando desde hace unas semanas: la responsabilidad de la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma es del régimen alauí «por acción u omisión». Los populares mantienen su diagnóstico de los hechos del pasado 30 de julio y reiteran que fue «una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa», y salen en defensa de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional. «Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento», zanjan en el PP.
En su comunicado, el PP señala que «la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular» del que «Marruecos es responsable por acción u omisión». «La defensa de los intereses generales de la nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular que ejerceremos siempre con firmeza dentro del Estado de derecho y con independencia de cualquier circunstancia», añade el comunicado.
Por ello el PP pide «el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso» y agrega que «corresponde exclusivamente a la justicia española determinar los hechos, valorar las pruebas y en su caso establecer las responsabilidades que procedan». A juicio del PP «ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento». Añade además que «España y Marruecos comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión y precisamente por ello, y con más motivo a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno español, lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías de que hechos similares no volverán a producirse».
El PP pregunta «por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso». «El Gobierno español está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello», concluye el comunicado del PP, que recuerda que «Ceuta y Melilla son España».
El Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí emitió este jueves una declaración en la que señala que «El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral ni aceptará el chivo expiatorobre el sentido común», agrega. Y considera también «lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio comio en los ajustes de cuentas de políticos» en España. Además lamenta que «algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos». «Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece setan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia».