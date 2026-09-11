Llamamientos a la convivencia y contra el «odio» en Cataluña marcan el inicio de la Diada

Illa, acompañado por miembros de su Gobierno durante la ofrenda floral frente al monumento de Rafael Casanova. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Los llamamientos a combatir los discursos de «odio» y las apelaciones a la convivencia en Cataluña frente al ascenso de la extrema derecha han marcado este viernes el inicio de las celebraciones de la Diada del 11 de septiembre.

Las celebraciones oficiales de la Diada Nacional de Cataluña han arrancado con las ofrendas florales de instituciones, partidos y entidades civiles al monumento a Rafael Casanova, símbolo de los últimos defensores de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

La primera ofrenda la ha realizado el Gobierno catalán, con su presidente, Salvador Illa, a la cabeza, acompañado de sus consejeros. Entre ellos, Sílvia Paneque ha comparecido ante los medios para pedir «fraternidad, orgullo y esperanza por una Cataluña sin exclusiones» y advertir a la extrema derecha de que «el odio no tiene cabida»: «Cataluña somos todos y todas», ha remachado.

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También el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha reivindicado a la comunidad como «tierra de acogida e integración» donde la «esperanza» ha sido más poderosa que «el miedo»: «Cataluña es una nación que no pregunta a su gente de dónde viene, sino adónde queremos llegar juntos, con progreso, justicia y libertad», ha recalcado.

El alcalde barcelonés, Jaume Collboni, ha defendido asimismo la «pluralidad» de una Barcelona y una Cataluña «abiertas y cohesionadas» con capacidad de «agregar diversidad» y de construir un «futuro colectivo», frente a los discursos «que pretenden dividir».

PSC, Junts, ERC y Comuns, en las ofrendas

Tras depositar la ofrenda floral de los socialistas catalanes a los pies del monumento a Rafael Casanova, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha llamado a «hacer frente a los postulados que defienden el odio» y a combatir las «propuestas de confrontación, involucionistas y autoritarias».

La idea de «Cataluña, un solo pueblo» también ha sido defendida por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha pedido no convertir la «revuelta de las sonrisas», que quiso representar el procés, en una «revolución del odio» entre independentistas, porque esto «sería letal» para sus aspiraciones.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado al Ejecutivo de Illa «ambición» para salir del «debilitamiento nacional» y ha alertado del auge de los movimientos «reaccionarios».

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Por parte de los comunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Cataluña «no será nunca levantar muros entre catalanes» y ha rechazado que los «extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen» de las personas.

CUP, PNV y sindicatos, también en la Diada

También ha participado en las ofrendas el presidente del PNV, Aitor Esteban, que ha remarcado que tanto Cataluña como el País Vasco son «una nación» y ha avisado de que «se equivocaría mucho quien pretenda» tratarlas como «una comunidad autónoma más».

Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña han alertado de los peligros que el «odio y la división» acarrean para la clase trabajadora y han reivindicado el carácter integrador de la sociedad catalana.

Cerca de la plaza Sant Jaume, la izquierda independentista ha celebrado un homenaje a Gustau Muñoz, asesinado durante una carga policial en una manifestación de la Diada de 1978, y desde allí la portavoz de la CUP Su Moreno ha acusado al Gobierno de Illa de «connivencia» con Aliança Catalana.

Mensajes de Pujol, Sánchez y Feijoo

En un mensaje en Catalunya Ràdio, el expresidente catalán Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la «fiesta de todos los que viven y trabajan en Cataluña y quieren ser catalanes», y ha apelado a la «esperanza».

Desde la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado, en un mensaje en catalán, una «feliz Diada a todos los catalanes y catalanas» en este día de celebración en «una Cataluña abierta, plural y diversa».

Combinando el castellano y el catalán, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha deseado también una «buena Diada a todos los catalanes» y ha añadido que Cataluña «no necesita seguir siendo moneda de cambio de nada, sino parte del cambio que necesita toda España para recuperar el orden, la libertad y la prosperidad».