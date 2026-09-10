La jueza Tardón reclama a Bolaños copia de los informes desclasificados

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados este miércoles sobre la crisis en Ceuta, para incluirlos en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

La magistrada ha pedido al Ministerio de Justicia, mediante una providencia, que remita una copia autenticada de los informes y las comunicaciones relativas al mes de julio publicadas en la página web de la Moncloa sobre la situación de Ceuta.

Tardón asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido «conductas delictivas que no solo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España».

Denegación del Supremo

La jueza de la Audiencia Nacional señaló en un auto que lo ocurrido en la ciudad autónoma se trata de «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España», mediante flujos migratorios irregulares que «han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».

El Tribunal Supremo acordó este jueves rechazar la medida cautelarísima que solicitó una asociación que pedía a los magistrados que requirieran información a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El alto tribunal no aprecia «la concurrencia de una situación de especial urgencia» que justifique la medida interesada por la asociación Zeolandia y recuerda que hay informes policiales y de la Guardia Civil incorporados a la causa.