Illa apela a la unidad de los catalanes para lograr una nueva financiación

Salvador Illa a su llegada al acto institucional de la Diada Alberto Paredes | EUROPAPRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llamó este jueves a la unidad de los catalanes para afrontar los grandes retos de la comunidad, entre los que citó el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado con Esquerra y que supondría, en caso de materializarse, unos 4.700 millones de euros más para Cataluña. En el tradicional mensaje institucional con motivo de la Diada, Illa lanzó una velada advertencia a Junts (aunque sin citarlo), partido que mantiene una posición contraria a la financiación: «Si cada cual se limita a su propio interés, Cataluña pierde; si todos pensamos y actuamos como conjunto, Cataluña gana».

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El jefe del Ejecutivo del PSC, que atraviesa uno de sus peores momentos desde que llegó a la plaza de Sant Jaume, tras las dimisiones en la cúpula de Interior, el escándalo del informe PISA y la reanudada huelga de docentes, pidió a la ciudadanía un voto de confianza hacia su gestión: «Es el momento de renovar la confianza en el país, la confianza en las instituciones y en las personas».

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Illa también se refirió al avance de la extrema derecha, con la ultranacionalista Aliança Catalana disparada en los sondeos: «En Cataluña somos y queremos continuar siendo un solo pueblo», afirmó, antes de dejar claro que «nadie es más catalán que nadie». «No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia de Cataluña; en nuestra casa, el odio no tiene cabida», remachó.

Incidentes en el Fossar

Al cierre de esta edición, se registraron incidentes entre grupos de extrema izquierda próximos a la CUP y partidarios de Aliança en el Fossar de les Moreres, donde se homenajea a los catalanes muertos en la caída de Barcelona en 1714 durante la guerra de Sucesión. La formación ultra fletó ocho autocares desde diversos puntos de la región. «Hemos venido a salvar Cataluña», arengó Sílvia Orriols a los suyos, ante los abucheos del bando rival.

Los festejos de la Diada arrancan esta mañana con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, mientras las entidades independentistas han convocado tres manifestaciones simultáneas en las ciudades de Barcelona, Girona y Tortosa. Además, este viernes se conmemoran los 50 años de la primera Diada en democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco.