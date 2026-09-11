Dos socios de Aldama declaran que no conocían las comisiones por los contratos de mascarillas

Los empresarios Juan Carlos Cueto (a la izquierda) e Íñigo Rotaeche, este viernes a su llegada a la Audiencia Nacional. Alberto Ortega | Europa Press

Dos empresarios vinculados al comisionista Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, declararon este viernes como investigados en la Audiencia Nacional y negaron haber tenido conocimiento de contratos públicos para suministrar mascarillas en la pandemia, mucho más haber pagado comisiones a cambio.

Ambos prestaron declaración de forma voluntaria —Cueto por segunda vez— ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien asumió la parte del caso Koldo que no fue juzgada y sentenciada en el Tribunal Supremo, donde el ex número dos del PSOE José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión y Aldama a cuatro y medio, aunque en su caso se suspendió la ejecución de la pena por haber colaborado.

Dentro de esa colaboración, Aldama confesó el pago de comisiones. La sentencia consideró probado que recibió 6,6 millones de euros de la empresa Soluciones de Gestión, a cambio de obtener esta contratos para suministrar mascarillas —por parte de Puertos del Estado y del Adif— por valor de 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, Íñigo Rotaeche, administrador único de Soluciones de Gestión, y Juan Carlos Cueto, que según los investigadores controlaba de facto esta empresa, coincidieron en negar el pago de estas comisiones, ante preguntas de la Fiscalía y de sus defensas. Según sus relatos, estos empresarios únicamente aceptaron una propuesta de negocio que partió de Aldama e hicieron las correspondientes ofertas, que después resultaron adjudicatarias, sin conocer el pago de comisiones.

Además, en declaraciones coincidentes, atribuyeron a un error de otro investigado —José Ángel Escorial— el hecho de que hubiera contratos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto para posibilitar el suministro de las mascarillas fechados el 16 de marzo del 2020, antes de la orden ministerial que puso en marcha la adjudicación, del 20 de marzo. Para mostrar el error, Cueto pidió aportar un informe pericial respecto a las fechas reales, algo que le fue denegado en esta fase procesal. Ambos empresarios explicaron también que la oferta para Puertos de Gestión la entregaron Cueto y Aldama en mano, en el exterior del Ministerio de Transportes, el 19 de marzo del 2020.

Por otra parte, Cueto negó haber sido la persona que realmente ejercía el control de Soluciones de Gestión, como consideran los investigadores, y apuntó que su empresa solo trabajaba para prestar logística y tenía la misma sede porque era un espacio de trabajo compartido.

Con estas declaraciones, el juez Moreno ultima las pesquisas de esta parte del caso Koldo, al tiempo que tiene abiertas otras dos piezas separadas: la que investiga posibles mordidas en obra pública, donde está investigado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, y la que analiza el sistema de pagos en metálico del PSOE, que está declarada secreta.