Dimite el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras la polémica por sus contactos con un agente del CNI

El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio. La renuncia se produce después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI. «No fue nada más que un intercambio de información», señaló públicamente Triano, quien, por el momento, ha descartado abandonar también su cargo. Sanz asumió la Jefatura de Gabinete de la Delegación del Gobierno en febrero de 2025, después de haber trabajado previamente como asesor de la institución. Su incorporación al puesto se produjo tras la salida de Rafael García.

Leer más: Quemados más de 40 asentamientos de migrantes, coches y contenedores durante la madrugada en Ceuta

Gonzalo Sanz ha puesto en conocimiento este jueves al delegado del Gobierno de su decisión de dimitir de este puesto de confianza, argumentando «razones personales y familiares», según el escrito al que ha tenido acceso Efe. No obstante, ha aclarado que el motivo fundamental de la dimisión es la «evidente incompatibilidad entre su afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por su personal al propio delegado ese mismo día» y las declaraciones del delegado del Gobierno en distintos medios «en las que afirma no haber recibido información por mi parte». Por este motivo, ha explicado que ha tomado la decisión de renunciar a «su puesto eventual», si bien ha precisado que lo hace «sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sabe que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto».

El delegado del Gobierno en Ceuta incluso dijo que «si el CNI hubiera tenido conocimiento de algo así, lo tendría que haber comunicado al ministro, no al delegado». En su opinión «fueron comunicaciones», que «en ningún caso» podían intepretarse como una advertencia de algo que podía ocurrir fuera de lo normal.

Leer más: El PP responde a Marruecos y le culpa de la «invasión» a Ceuta «por acción u omisión»

Los avisos del CNI

Tres días antes de la avalancha, el CNI envió a las «autoridades del Gobierno» una nota en la que se advertía de que la sentencia del Supremo que no permitía rechazar en frontera a los migrantes interceptados en el mar podía tener «un impacto muy relevante en las entradas irregulares», especialmente a nado. El día 29, el CNI envía una «nota urgente» que se hace llegar a los servicios secretos marroquíes en la que se advierte de varias convocatorias para llevar a cabo entradas en Ceuta. Se identifica incluso una titulada «Asalto a la valla de Ceuta», prevista para el 30 de julio, y otras de Facebook convocando a la misma fecha.

Ese mismo día 29, un agente del CNI comunica por WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta que hay «un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20 h» y que hay dos grupos diferentes «con un total de 180.000 seguidores». El interlocutor del agente se da por enterado y posteriormente mantienen una conversación de once minutos, cuyo contenido se desconoce.

Leer más: Todos los servicios de información previeron la entrada masiva en Ceuta

De esas comunicaciones se desprende que la Delegación del Gobierno mantuvo ya el 27 de julio una reunión «urgente» con la policía y la Guardia Civil para el «tema nadadores», de lo que se informó al agente del CNI.