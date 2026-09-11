Detenido en Ceuta un hombre condenado por terrorismo yihadista y que tenía prohibida la entrada a España
ESPAÑA
Había sido detenido en el 2015, en el marco de una operación en Cataluña11 sep 2026 . Actualizado a las 13:51 h.
Las fuerzas de seguridad detuvieron en Ceuta a un hombre con prohibición de entrar en España por una condena en firme por terrorismo yihadista que, según los investigadores, pudo acceder a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio.
Fuentes de la lucha antiterrorista han indicado a Efe que la detención del individuo se practicó en la tarde de este jueves, en torno a las ocho y media, por agentes especialistas de información de la Guardia Civil.
Comprobada su identidad y consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo yihadista, tras haber sido detenido en el 2015 en el marco de una operación desarrollada en Cataluña.
Tenía en vigor una prohibición de entrada en territorio nacional por una condena firme por estos delitos.
El hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para continuar con los trámites para su expulsión.