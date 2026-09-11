Las claves del crimen de Yesa: una sierra de sable, restos de lejía e información sobre Daniel Sancho y Edwin Arrieta en el móvil del detenido

Ingreso en prisión del supuesto autor del crimen. GUARDIA CIVIL / POLICÍA FORAL | EUROPAPRESS

La investigación al detenido, ya encarcelado, por el crimen de su compañero de piso en Pamplona cuyos restos fueron hallados en el embalse de Yesa fue estrechando el cerco sobre él debido a la acumulación de contundentes indicios en su contra. El cuerpo del fallecido, un ciudadano francés de 60 años, apareció descuartizado y esparcido en la cola del embalse de Yesa, en término de Sigüés (Zaragoza), en la frontera con Navarra el pasado 4 de agosto. Tras días de investigación, la pista de Xur, el perro perdido de la víctima y hallado cerca del embalse de la Morea, fue clave para identificar al arrestado. Los agentes comprobaron que tenía microchip, cuya lectura proporcionó un nombre, un teléfono y una dirección. Aunque el teléfono estaba apagado, varias gestiones permitieron localizar otro número vinculado a la misma vivienda.

Dos agentes acudieron al domicilio donde les recibió un hombre, que acabaría siendo detenido por el crimen. Sus respuestas incoherentes y su nerviosismo, junto a la ropa mojada, un neopreno y zapatos embarrados que vieron en la vivienda, hicieron saltar las alarmas al recordar el reciente hallazgo de restos humanos en Yesa.

Las pesquisas, realizadas de forma coordinada entre Guardia Civil y Policía Foral, han sustentado un atestado policial que ha motivado que el sospechoso, que reconoció los hechos ante el juez, ingresara en prisión provisional en Zuera (Zaragoza). Los investigadores acusan a este vecino de Pamplona de los delitos de asesinato, profanación y ocultación de cadáver, sabotaje de equipos informáticos y abandono de animales. Entre otras, compró una sierra de sable en un establecimiento próximo a su domicilio. En él, hallaron rastros de sangre en un techo, así como evidencias de una limpieza con lejía que llamó la atención de la policía.

En su teléfono hallaron también información sobre el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, por el que está encarcelado un ciudadano español, Daniel Sancho, que mató y descuartizó a la víctima, un caso muy mediático y del que recientemente se ha estrenado un documental de televisión.

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Múltiples denuncias y enfrentamientos

Entre las pruebas recopiladas por los agentes durante la instrucción del caso figuran las denuncias cruzadas que ambos habían presentado previamente y que evidenciaban una conflictiva convivencia, con múltiples enfrentamientos e intervenciones policiales en la vivienda.

Los investigadores también repararon en el estado del baño, completamente limpio y con una pulcritud que contrastaba con el resto del domicilio, así como en la presencia de varios botes de lejía que aparentemente habían sido utilizados recientemente. Además, llamaron su atención las cámaras instaladas en el interior de la vivienda, que habían sido desconectadas «de forma abrupta».

Otra de las pruebas fueron las pequeñas gotas de sangre localizadas en lugares poco habituales, como el techo y una pared. Los análisis realizados por Criminalística determinaron que coincidían con el perfil genético del fallecido cuyos restos fueron hallados en Yesa.

Por último, el análisis del teléfono móvil del detenido reveló búsquedas relacionadas con el seccionamiento de carne mediante herramientas cortantes, el estrangulamiento con bridas y el crimen de Edwin Arrieta y la posterior detención de Daniel Sancho en Tailandia, un caso que estuvo relacionado con el descuartizamiento y la ocultación de los restos de la víctima.