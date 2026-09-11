Aliança Catalana, protagonista de una Diada sin fervor independentista

Varias personas queman contenedores tras la manifestación por la Diada de Cataluña. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

La ultraderecha independentista de Aliança Catalana acaparó este viernes todo el protagonismo en los actos de la Diada de Cataluña, que arrancaron en la víspera con la batalla campal en el Fossar de les Moreres entre partidarios de Sílvia Orriols y activistas de extrema izquierda próximos a la CUP. Los tres detenidos fueron puestos en libertad por la mañana, coincidiendo con la tradicional ofrenda floral de partidos políticos, instituciones y entidades cívicas al monumento a Rafael Casanova, el conseller en cap herido en la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 durante la Guerra de Sucesión.

Leer más: Illa apela a la unidad de los catalanes para lograr una nueva financiación

Lejos, muy lejos, quedan las manifestaciones multitudinarias en favor de la independencia. A la de Barcelona asistieron unas 45.000 personas, según la Guardia Urbana, 17.000 más que el año pasado, pero a una distancia sideral de las celebradas en tiempos del procés. Las entidades convocantes lanzaron proclamas secesionistas para animar a la parroquia. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, aseguró que el separatismo «está muy vivo» y «más preparado que en el 2017», y la ANC de Josep Vila y Lluís Llach anunció una «gran movilización» en otoño del 2027 para iniciar un «nuevo embate» por la independencia. Por su parte, los políticos dispararon contra Aliança. Jordi Turull, de Junts, pidió «no convertir la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio», mientras que para Elisenda Alamany, de Esquerra, «ser un país libre solo puede lograrse con una identidad abierta para añadir cada vez a más catalanes». El acto central acabó con la quema de una bandera española por parte de dos encapuchados.

Leer más: El Tribunal de Cuentas alarga unos días más la causa por los gastos del «procés»

Aunque este viernes todas las miradas, todos los selfis, buscaban a Sílvia Orriols. Con el fervor independentista clásico (el de Junts y Esquerra) bajo mínimos, el secesionismo xenófobo de AC parece haber seducido a muchos de sus antiguos votantes, aquellos que hace apenas una década se creyeron el mantra de que la independencia era posible. Según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo, el partido ultra desbancaría a los posconvergentes como segunda fuerza si hoy se celebraran elecciones autonómicas. En concreto, lograría entre 25 y 28 escaños (ahora tiene dos), y lideraría el espacio independentista por delante de Junts, que se quedaría con 19-22 escaños, y Esquerra, que obtendría entre 19-21. El PSC de Salvador Illa, que ganó en el 2024 con 42 escaños, cedería hasta 11, lo que le impediría mantener la actual correlación de fuerzas que sostiene al Gobierno de la Generalitat. El Parlamento volvería a tener mayoría independentista.