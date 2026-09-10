El Tribunal de Cuentas aplicará la amnistía a los 35 procesados por los gastos del «procés»

Puigdemont, durante una conferencia en el sur de Francia en unas jornadas pagadas por la Generalitat de Illa. Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

El Tribunal de Cuentas aplicará la amnistía a los 35 dirigentes independentistas procesados por la responsabilidad contable del procés en una sentencia que se dictará este mes de septiembre. El tribunal aplica así el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este julio avaló la ley de amnistía en respuesta a una consulta elevada precisamente por el Tribunal de Cuentas.

Se cierra así el proceso de investigación sobre el origen de 14 partidas que ascendían a casi 5 millones de euros destinadas a la promoción exterior de la independencia y la celebración del referendo ilegal del 1-O. Una causa en la que estaban imputados los expresidentes de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y una treintena de exconsejeros y altos cargos de la administración catalana.

El organismo se reunió este miércoles y únicamente queda pendiente la resolución de un recurso, planteado por Sociedad Civil Catalana (SCC), que constituiría el último trámite antes de hacer efectiva la amnistía. Según la información avanzada por Catalunya Ràdio, la decisión debería llegar en las próximas semanas, lo que pondría fin a la causa abierta por las responsabilidades contables derivadas del proceso.

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En su dictamen, el TJUE avaló la aplicación de la amnistía a los líderes independentistas al considerar que el proceso independentista no había implicado malversación de fondos de origen europeo, como apuntaban tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal Supremo para rechazar el perdón penal aprobado por el Congreso. El Tribunal de Cuentas concluyó el proceso de investigación sobre las responsabilidades contables de los líderes independentistas, pero no llegó a dictar sentencia, prefirió elevar consulta a la justicia europea sobre el acomodo legal de la ley de amnistía.

Ahora, el Tribunal de Cuentas atiende a las peticiones de la Fiscalía y la Generalitat de Cataluña, que pidieron la aplicación de la amnistía y el archivo de la causa tras el aval del TJUE. No está de acuerdo la entidad Sociedad Civil Catalana, impulsora del proceso, que pidió al tribunal que no cerrara la causa sin acreditar el origen de esos cinco millones de euros investigados.

Resto de causas pendientes

Tanto los partidos independentistas como los socialistas catalanes se han felicitado por la decisión el tribunal. ERC ha celebrado la inminente decisión del Tribunal de Cuentas en un comunicado en el que advierte que tras la decisión del TJUE «no había ninguna justificación para seguir aplazando la aplicación de la amnistía» y confía en que esta decisión abra la puerta a la aplicación de la amnistía en el resto de las causas pendientes.

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Entre ellas, la que mantiene abierta la Audiencia Nacional contra miembros de los CDR acusados de terrorismo. La Audiencia también elevó una consulta al alto tribunal europeo sobre este proceso y el TJUE dictaminó que la amnistía es aplicable también en este caso. Tampoco ha movido ficha el Tribunal Supremo, que mantiene abiertas las causas contra los tres dirigentes que siguen huidos, liderados por Carles Puigdemont.

Además, los condenados e indultados parcialmente por el Gobierno, como Oriol Junqueras, esperan la aplicación de la amnistía para volver a ser candidatos electorales. En este caso sin embargo, se da por hecho que el Supremo esperará a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados por los procesados.