El Tribunal de Cuentas alarga unos días más la causa por los gastos del «procés»

La Presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano Jávega (c), a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Tribunal de Cuentas dilatará unos días más su decisión sobre la posible amnistía a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del procés. La consejera Elena Hernáez dio