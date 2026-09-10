El Tribunal de Cuentas alarga unos días más la causa por los gastos del «procés»
BARCELONA / E. LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La consejera Elena Hernáez descartó nuevas diligencias para determinar si se gastaron fondos europeos en la organización del referendo ilegal11 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal de Cuentas dilatará unos días más su decisión sobre la posible amnistía a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del procés. La consejera Elena Hernáez dio