El Tribunal de Cuentas alarga unos días más la causa por los gastos del «procés»

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La Presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano Jávega (c), a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial.
La Presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano Jávega (c), a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La consejera Elena Hernáez descartó nuevas diligencias para determinar si se gastaron fondos europeos en la organización del referendo ilegal

11 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal de Cuentas dilatará unos días más su decisión sobre la posible amnistía a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del procés. La consejera Elena Hernáez dio

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