El secesionismo catalán acude a una nueva Diada más fracturado que nunca

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en una imagen de archivo. Alejandro Garcia | EFE

La renuncia del jefe de la policía de la Generalitat ha acaparado el protagonismo en las horas previas a la Diada de Cataluña, que este año se presenta desdibujada por la división de un movimiento independentista que cotiza a la baja, agravada por la irrupción de Aliança Catalana. Además, este año cae en viernes, lo que hace temer a los organizadores por un nuevo récord de inasistencia a los actos conmemorativos.

Las entidades secesionistas, encabezadas por la ANC, han renunciado a celebrar una gran marcha en Barcelona, convocando tres concentraciones en Barcelona, Girona y Amposta, una manera de disimular la escasa afluencia prevista. Bajo el lema Hi soc, hi som. Pel present i pel futur: independència (Aquí estoy, aquí estamos. Por el presente y por el futuro: independencia), llaman a recuperar la fuerza social del secesionismo y convertir la jornada en un punto de inflexión.

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El presidente de la ANC, Josep Vila, apeló a los partidos nacionalistas a retomar la unidad en torno a la independencia y a evitar que se repitan incidentes como los del año pasado en el Fossar de les Moreres (Barcelona), donde se registraron enfrentamientos entre partidarios de la formación ultra Aliança Catalana y miembros de los colectivos antifascistas próximos a la CUP. El planteamiento de Vila es que el independentismo social gana impulso tras una etapa de frustración. Los estudios sociológicos empiezan a reflejarlo, dice, sin aportar cifras que avalen semejante tesis.