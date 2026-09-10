Si Talebbuia Hassan, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España: «De la noche a la mañana empezó la guerra y la gente se fue con lo puesto»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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El abogado experto en migraciones y presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), Sidi Talebbuia Hassan.
El abogado experto en migraciones y presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), Sidi Talebbuia Hassan. FRANCISCO RUANO

Este jueves se vota la ley de nacionalización de saharauis, que ve incompleta. «No debería prever que puedan optar a la nacionalidad, sino que directamente debería restituirles ese derecho que les fue arrebatado de forma ilegítima e ilegal por medio de un real decreto»

10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Sidi Talebbuia Hassan ejerció como observador internacional de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y preside la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). El letrado, que nació en los campos de refugiados de

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