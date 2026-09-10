Si Talebbuia Hassan, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España: «De la noche a la mañana empezó la guerra y la gente se fue con lo puesto»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Este jueves se vota la ley de nacionalización de saharauis, que ve incompleta. «No debería prever que puedan optar a la nacionalidad, sino que directamente debería restituirles ese derecho que les fue arrebatado de forma ilegítima e ilegal por medio de un real decreto»10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Sidi Talebbuia Hassan ejerció como observador internacional de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y preside la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). El letrado, que nació en los campos de refugiados de