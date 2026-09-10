Si Talebbuia Hassan, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España: «De la noche a la mañana empezó la guerra y la gente se fue con lo puesto»

El abogado experto en migraciones y presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), Sidi Talebbuia Hassan. FRANCISCO RUANO

Sidi Talebbuia Hassan ejerció como observador internacional de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y preside la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). El letrado, que nació en los campos de refugiados de