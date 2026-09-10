La Fiscalía alerta de un aumento del 36 % en delitos de violencia sexual cometidos por menores: «Una alarmante espiral»

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, entrega a Felipe VI la Memoria Anual de la Fiscalía. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad aumentaron casi un 36 % en España entre el 2024 y el 2025. Es la alerta que ha elevado la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, publicada este jueves: «Una alarmante espiral que no para de crecer».

En concreto, la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que en el año 2025 se han incoado 4.459 causas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, frente a las 3.283 en el 2024, 3.185 en el 2023 y 2.947 en el 2022, representando un incremento del 35,82 % con relación al 2024. «Esta tónica ascendente viene evidenciándose desde el año 2017», avisa la Fiscalía.

En cuanto a las razones de este incremento, la institución precisa que «son complejas» si bien apunta que «es generalizada la opinión de que confluyen diversos factores» como «la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el consumo del alcohol u otras sustancias».

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No obstante, lo vincula «sobre todo» con «el acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados que conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas», así como a la «banalización de las relaciones sexuales y de la intimidad en particular».

La Fiscalía alerta de que «la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia» y ofrece datos como que «el 54,1 % de adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales» o que «al 54,9 % le gustaría poner en práctica lo que han visto».

La memoria indica que «el 47,4 % de adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica, sobre todo, los varones, que consumen e imitan la pornografía en mayor medida».

En este sentido, la Fiscalía considera «muy peligroso y alarmante que internet sea la ventana a través de la que la infancia y la juventud se inicia en la sexualidad» y cree necesario que los adolescentes tengan herramientas para interpretar los contenidos.

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«Ese acceso temprano y sin una educación ético-sexual adecuada a este tipo de páginas está contribuyendo a desarrollar en los menores prácticas sexuales distorsionadas, basadas en el dominio y la sumisión. A todo ello se une, una vez más, el acceso indiscriminado, a través de las TIC y de las redes sociales, a conversaciones, vídeos y demostraciones de todo tipo de pornografía violenta y dura», añade.

Por ello, insta a hacer «una profunda reflexión sobre los valores que se están transmitiendo a la infancia y a la adolescencia» y a impulsar «un cambio en estos comportamientos tan perjudiciales» para las personas menores de edad, ya sean víctimas o infractoras.

Un modelo penal «ineficiente»

La Fiscalía también ha reivindicado su capacidad para asumir en el futuro las investigaciones penales frente a un actual modelo «ineficiente», en el que las causas son instruidas por los jueces.

«El actual modelo se ha demostrado claramente ineficiente, sujeto a retrasos, criterios dispares, con deficiencias en la digitalización..., que solo puede ser superado a través de un cambio transformador de modelo», recoge la memoria. Así, la Fiscalía aprovecha para volver a reivindicar su postura de cara a la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

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Defiende que sus actuaciones desarrolladas hasta la fecha evidencian que «cuenta con una estructura consolidada, una red de especialistas en pleno funcionamiento y criterios homogéneos firmemente asentados» que permiten «asumir con solvencia» el papel central que la reforma legal, de aprobarse, le otorga.