El exespía que cuestiona que la cúpula de seguridad de Rabat desconociese el cruce masivo

Agentes de la policía y la gendarmería marroquíes, acompañados por fuerzas auxiliares equipadas con material antidisturbios, descienden una colina tras impedir un intento de cruce fronterizo de migrantes hacia España en Fnideq, Marruecos. David Latona | REUTERS

El ex número dos de los servicios de Inteligencia exterior de Marruecos Mehdi Hijaouy cuestiona que los altos cargos de seguridad marroquíes no estuvieran al tanto de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio pasado, en declaraciones publicadas este miércoles por el semanario satírico francés Le Canard enchaîné.

«¿Cómo puede dirigirse tanta gente hacia la frontera sin que ni el virrey ni el jefe de la policía sean informados?», se pregunta Hijaouy, de 53 años, quien fue hasta el 2014 número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, y posteriormente ocupó otros puestos vinculados a los servicios de seguridad y al entorno del rey Mohamed VI.

El exespía señaló directamente al jefe de la policía y la seguridad marroquí, Abdellatif Hammouchi, y a Fouad Ali El Himma, estrecho colaborador de Mohamed VI y conocido como el virrey, como dos de los responsables que, a su juicio, habrían tenido conocimiento de la operación, según información de la que asegura disponer. Según Le Canard, las sospechas del Hijaouy apuntan a que ambos habrían orquestado la entrada masiva.

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Por otra parte, Hijaouy afirmó que Marruecos utilizó el programa espía Pegasus contra dirigentes políticos y periodistas, en línea con investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y el consorcio Forbidden Stories.

Contra quienes lo condecoraron

Entre los objetivos mencionados por Hijaouy en esas investigaciones figuraron el presidente francés Emmanuel Macron, el ex primer ministro francés Édouard Philippe (candidato al Elíseo en el 2027), y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según Hijaouy, técnicos de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, presentaron el programa a Hammouchi en Rabat en febrero del 2017. El responsable de seguridad habría pedido probarlo en su propio teléfono antes de utilizarlo posteriormente contra otros objetivos, según el exespía.

Además de su enorme relevancia en la política doméstica marroquí, Hammouchi, que lidera la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), los servicios de inteligencia interna, también ha sido una figura clave en la cooperación policial a nivel internacional, y muy especialmente con España y Francia. Para ambos Estados, la colaboración con Rabat es indispensable en la lucha contra el terrorismo yihadista y el crimen organizado. Ha sido condecorado además en ambos países.

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Actualmente, Hijaouy se encuentra fuera de Marruecos por motivos de seguridad, según el rotativo, que asegura haberse entrevistado con él en un país extranjero donde se oculta.