Una decisión que sitúa a emigrantes que ya han obtenido la nacionalidad con condenados

La oficina de extranjería de A Coruña, en el inicio de citas para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ANGEL MANSO

La Ley de Régimen Electoral estableció en 1985 tres únicas situaciones en las que se permitiría suspender el derecho al voto en España. La primera afecta a los condenados por sentencia firme cuya pena contemple la privación del derecho de sufragio durante el tiempo de cumplimiento. Suele suceder con delitos graves contra las instituciones del Estado, de la Administración pública, como los casos de corrupción, o penas de prisión prolongadas. Aun así, la gran mayoría de los presos pueden votar, aunque tienen que hacerlo por correo.

Las otras dos suspensiones estuvieron vigentes hasta el 2018. Durante 33 años perdieron ese derecho las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental declaradas incapaces por sentencia judicial, así como los internados en hospitales psiquiátricos a los que los jueces declarasen igualmente su falta de capacidad para ejercer el derecho de sufragio. La reforma de la Ley de Régimen Electoral de hace ocho años suprimió estas dos motivos para garantizar que todos los españoles, salvo los condenados expresamente, no vean restringido el derecho al voto, blindado, además, por la Constitución, incluso de manera expresa para los residentes en el extranjero, e insta a facilitar que puedan participar en los comicios.

La medida del Tribunal Supremo se convierte ahora por la vía de los hechos en otra excepción al mantenimiento del derecho al voto, al suspender en este caso dicha posibilidad para todos los descendientes de españoles emigrados que no hayan justificado la condición de exiliados de sus antepasados en el proceso de obtención de la nacionalidad abierto con la Ley de Memoria Democrática del 2022.

Fundamentos

Está por conocer la argumentación jurídica en la que se basaron esta semana los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para suspender el derecho al sufragio. Igualmente deberán explicar cómo los recursos presentados por Vox y por Iustitia Europa, específicamente contra el rechazo por falta de competencias de la Junta Electoral Central para atender sus peticiones de suspensión del voto exterior o una intervención sobre el censo de los descendientes de emigrantes, han acabado en esta cancelación electoral.

Esta suspensión se produce cuatro años después de que fuese aprobada la ley de nietos y la instrucción gubernamental que desarrolló a continuación el proceso de concesión de la nacionalidad. Nadie recurrió entonces ninguna de las dos aprobaciones, la primera de ellas de las Cortes, ni tampoco se generó una oposición destacable respecto a lo que podrían significar en las elecciones generales del 2023. De haber recurrido entonces la ley de nietos ante el Tribunal Constitucional, podría estar ya resuelta la duda sobre el encaje en la carta magna de la ventana abierta a la nacionalidad. Pero desde el punto de vista de afinidades ideológicas judiciales, no deja de haber quien apunta que el resultado de elegir esa vía o la del Supremo tendría un resultado diferente.