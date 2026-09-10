El Congreso consiente en dar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española antes de 1977

Representantes saharauis en el pleno del Congreso este jueves tras la aprobación Sergio Pérez | EFE

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley que pretende conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza, es decir sin el requisito habitual de residencia, a los saharauis nacidos en la antigua colonia española antes del 29 de septiembre de 1977, así como a sus descendientes directos. La iniciativa partió de Sumar, y ha atravesado un largo recorrido parlamentario que ha provocado que se apruebe en un momento complicado con Marruecos, después de la crisis en Ceuta y de que numerosos informes policiales e inteligencia hayan advertido de la inacción de las autoridades marroquíes, a la hora de frenar la entrada masiva de más de 70.000 personas en suelo ceutí durante los días 30 y 31 de julio. La norma salió adelante con el voto a favor del PSOE, Sumar y sus socios, y las abstenciones del PP y Junts. Tan solo Vox votó en contra de una norma que ha estado paralizada durante casi dos años en la Cámara Baja, y que ha sido una de las principales reivindicaciones de la formación magenta y, en concreto, de su diputada Tesh Sidi, de origen sahararui. Los beneficiarios de la iniciativa deberán aportan un documento oficial que pruebe sus raíces saharauis, mientras que los descendientes de primer grado dispondrán de un plazo de cinco años para poder solicitar la nacionalidad española.

Lo cierto es que la ley comenzó su travesía parlamentaria en marzo del 2024, y ha sufrido el vaivén de opiniones de los dos principales partidos del Congreso, como son PP y PSOE. Los socialistas votaron en contra de su admisión a trámite en un principio y paralizaron durante meses la propuesta, al igual que los populares que votaron en contra del informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, pero finalmente modificaron su posición en el dictamen final y se abstuvieron en la última votación.

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Como no podía ser de otra manera, y dado el contexto en el que se ha dado, el debate parlamentario estuvo repleto de acusaciones de todos los grupos políticos, dirigidas en una misma dirección y hacia un mismo destinatario: el viraje dado por el PSOE a la hora de aprobar la norma, en una coyuntura compleja tras la crisis de Ceuta. A pesar de que el Gobierno ya había dado pasos en esa dirección —el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se mostró a favor de conceder la nacionalidad española a los saharauis en la Cámara Baja—, los partidos han aprovechado la ocasión para denunciar la «claudicación» del Ejecutivo ante Marruecos, tras el cambio de posición emprendido para reconocer la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental.

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El primero que lo manifestó fue el diputado popular Pedro Muñoz Abrines, que resaltó la «sumisión» de Sánchez a Rabat y le acusó directamente de someter la política exterior a sus intereses personales. «¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos? Señorías, algo huele mal, muy mal», denunció el parlamentario, al tiempo que conminó al presidente del Gobierno a revelar qué hay detrás del cambio de posición respecto a la cuestión de la soberanía del Sáhara. No obstante, Muñoz expresó la posición favorable del PP a la hora de apoyar el fondo de la norma, pero no las formas. «Puede haber nacionalizaciones, claro que sí, pero no por carta de naturaleza, sino por residencia de dos años, equiparando el sistema al de Guinea Ecuatorial o los países iberoamericanos», señaló, desarrollando el camino hacia el que iban encaminadas las enmiendas presentadas en el Pleno, que fueron tumbadas por la cámara.