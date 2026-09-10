Adiós al que fue jefe de los Mossos durante el referendo ilegal de independencia del 1-O

Josep Lluis Trapero, antiguo Mayor de los Mossos de Esquadra BENITO ORDOÑEZ

El fichaje estrella de Salvador Illa en las elecciones autonómicas del 2024, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, presentó este miércoles su dimisión como director general de la Policía de la Generalitat. Aunque hacía