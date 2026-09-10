Adiós al que fue jefe de los Mossos durante el referendo ilegal de independencia del 1-O

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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Josep Lluis Trapero, antiguo Mayor de los Mossos de Esquadra
Josep Lluis Trapero, antiguo Mayor de los Mossos de Esquadra BENITO ORDOÑEZ

Josep Lluís Trapero planta a Salvador Illa por «razones personales» a los dos años de ser nombrado, y ahora será sustituido por Ferran López

10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El fichaje estrella de Salvador Illa en las elecciones autonómicas del 2024, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, presentó este miércoles su dimisión como director general de la Policía de la Generalitat. Aunque hacía

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