Vivas reclama que Bruselas condene la «invasión» por parte de Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este martes en Bruselas con la vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara. Nicolas Maeterlinck | EUROPAPRESS

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió este martes en Bruselas ayuda a las instituciones y una respuesta común ante las amenazas de Marruecos. El presidente de la ciudad autónoma trasladó a la Comisión y a la Eurocámara las necesidades urgentes de su tierra. Casualmente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calcó buena parte de su agenda en el mismo día. Vivas pidió que se condene la «invasión» responsabilidad de Marruecos. El presidente ceutí denunció que el país vecino «mantiene una política constante de hostigamiento hacia nuestra ciudad. Pretende constantemente la asfixia de nuestra ciudad, el acoso y derribo tanto de ella como de Melilla». «80.000 personas entraron vulnerando la integridad territorial de Ceuta, España y Europa», insistió el presidente de un territorio que, junto a Melilla, constituye la frontera sur de Europa. «Ceuta no se vende, no se rinde; Ceuta se defiende. Si naufraga Ceuta, naufraga España», afirmó. Vivas solicitó un tratamiento especial para Ceuta y Melilla, que garantice la seguridad, estabilidad y prosperidad de ambas ciudades, y adaptar el Pacto europeo de migración y asilo —en vigor desde junio— a las necesidades de las únicas fronteras terrestres de la UE con África. «Necesitamos el apoyo de Europa para volver a la normalidad cuanto antes», sentenció.

No especificó una manera de llevar esto a cabo, abriendo la puerta a las propuestas de Pedro Sánchez de declararlas regiones ultraperiféricas o integrarlas en la Unión Aduanera. «Puede ser una línea», reconoció. También su entrada en el Comité Europeo de las Regiones, donde Vivas considera que ya deberían estar por su posición europea en África continental.

También reclamó al Parlamento Europeo una manifestación «clara y categórica» que defienda las fronteras sur de la Unión, algo que trasladó a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. El Grupo Popular prepara una resolución que presentará en el pleno de Estrasburgo la próxima semana.

Leer más: Von der Leyen lleva fondos a Groenlandia para asegurase sus materias primas

Por la tarde, Vivas se reunió con el comisario de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica. El presidente ceutí salió satisfecho y afirmó que «Ceuta está encontrando el apoyo y el respaldo de la Unión Europea». Previamente, había avanzado que les solicitaría una presencia permanente de Frontex y la Agencia Europea de Asilo en la ciudad, así como que presionen al Gobierno español para acelerar la devolución de las 8.000 personas que entraron de forma ilegal y siguen en Ceuta, la «única forma posible» de volver a la normalidad.

Envío de una «misión técnica»

Sobre la ayuda de 32 millones de euros solicitada por el Gobierno central, un portavoz de la Comisión anunció que una «misión técnica» acudirá a Ceuta a finales de esta semana para «analizar la situación sobre el terreno», según confirmó un portavoz comunitario. La expedición también mantendrá reuniones técnicas en Madrid.

Leer más: Von der Leyen y Kallas agudizan su batalla en la UE por el control de la diplomacia

Casualmente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Bruselas el mismo martes para reunirse, al igual que Vivas, con los comisarios Suica y Brunner. Preguntado por La Voz sobre esta coincidencia de reuniones con las mismas autoridades, el presidente ceutí quitó hierro al asunto, aclaró que su agenda llevaba días cerrada y que lo importante ahora es «remar en la misma dirección».

Albares solo pudo verse con el austríaco Brunner, a quien le trasladó que la frontera terrestre en el sur es tan importante como las demás y «merecen la misma atención, solidaridad y financiación». Este mensaje llega tras la reciente visita de Ursula von der Leyen a Groenlandia, donde reafirmó el compromiso de la UE con su soberanía tras las amenazas de Donald Trump. El miércoles, el ministro verá a la comisaria croata; al comisario de Comercio, Maro? Sefcovic, y a la Alta Representante, Kaja Kallas.