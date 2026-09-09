Trapero dimite como director general de la policía catalana cuestionado por los socios de Illa

El director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, durante una comparecencia en junio Quique García | EFE

Josep Lluís Trapero ha presentado este miércoles su renuncia como director general de Policía de la Generalitat de Cataluña, un cargo al que accedió hace dos años con la llegada de los socialistas al gobierno catalán, de la mano de la consejera Núria Parlon. La dimisión llega tras las polémicas por la infiltración de agentes de los Mossos durante las asambleas de profesores en las que se preparaban las huelgas del curso pasado o la propuesta de incorporar a agentes de policía como personal fijo en los institutos públicos de alta complejidad. Un plan atribuido al director general ahora dimitido.

Al margen de estas polémicas, Trapero ha centrado su labor al frente de la policía en la lucha contra la multirreincidencia y las armas blancas con el Plan Kampai, y el refuerzo de un cuerpo policial, el de los Mossos, fuertemente cuestionado tras los años del procés. El que fuera primer Mayor de los Mossos d'Esquadra se convirtió en personaje público en el 2017, cuando lideró con un fuerte protagonismo mediático la reacción policial a los atentados de Barcelona y Cambrils, en la que fueron abatidos todos los terroristas. Un protagonismo utilizado después durante el proceso independentista por el gobierno de Carles Puigdemont, que llevó a Trapero ante los tribunales por la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Durante el proceso judicial, en el que finalmente fue absuelto, Trapero aseguró haber preparado un plan para la eventual detención de Puigdemont y su ejecutivo, lo que lo convirtió en traidor a ojos del independentismo. Su rehabilitación política por parte del gobierno de Salvador Illa fue uno de los nombramientos más polémicos hace dos años.

Primera comisaria jefe

Trapero dejará la Dirección General de Policía el día en que la consejera Núria Parlon cumple uno de sus objetivos declarados al acceder al cargo, nombrar a la primera comisaria jefe al frente de los Mossos d'Esquadra. Con ese objetivo se había convocado este miércoles a todos los comisarios del cuerpo. La elegida podría ser la comisaria Sílvia Catà, que relevará en el cargo al Miquel Esquius que se jubila. Esquius volvió a convertirse en comisario jefe de los Mossos en sustitución del comisario Eduard Sallent. Su nombramiento se interpretó como un regreso a la cúpula de la policía catalana del equipo formado por Trapero años atrás, después de un periodo marcado por la voluntad de desmantelar a ese equipo, con Sallent al mando y Esquerra gobernando en la Generalitat de Cataluña.