Los servicios secretos españoles también avisaron a Marruecos de la inminencia del asalto masivo a Ceuta

Migrantes en la playa del Trampolín este lunes Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Rabat fue advertido directamente por la inteligencia española del riesgo de asalto a Ceuta antes de que comenzara la avalancha. El Centro Nacional de Inteligencia remitió a las 18.26 horas del 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, una nota urgente a los dos principales servicios secretos marroquíes - la DGST (Dirección General de Vigilancia del Territorio) y la DGED (Dirección General de Estudios y Documentación)- en la que advertía de la «planificación de varias convocatorias» para acceder a la ciudad autónoma «tanto a nado como a través de la valla» aprovechando la Fiesta del Trono. La comunicación deja una pregunta abierta que los documentos desclasificados no responden: qué hicieron las autoridades marroquíes durante las horas siguientes después de recibir el aviso. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin facilitar información, ha defendido en todo momento la colaboración del régimen de Mohamed VI en esta crisis.

La revelación figura entre los 40 informes y comunicaciones que el Gobierno hizo públicos este miércoles. La ficha de distribución de Moncloa identifica expresamente como destinatarios de la nota urgente del CNI a la DGST, el servicio de seguridad interior marroquí, y a la DGED, su estructura de inteligencia exterior. La hora de envío también consta: 18.26 del miércoles 29. Horas después, durante la mañana del día 30, comenzó la llegada de decenas de miles de personas a la frontera.

La información enviada a Rabat era especialmente concreta. La nota llevaba por título «Inmigración irregular. Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono» y comenzaba advirtiendo: «En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono».

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de «posibles intentos de entrada»

El CNI no se limitó a trasladar una advertencia general sobre el aumento de la presión migratoria. La nota identificaba los grupos desde los que se estaba alentando la movilización. Uno de ellos llevaba un nombre suficientemente explícito: «Asalto a la valla de Ceuta». Se trataba de un canal de WhatsApp que, según Inteligencia, «estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta» para el día siguiente.

Los agentes españoles habían identificado incluso al administrador de ese grupo y disponían de dos números de teléfono vinculados a él, uno español y otro argelino. Esos datos aparecen parcialmente anonimizados ahora en la documentación publicada por Moncloa.

La alerta incorporaba además el seguimiento de dos enormes grupos de Facebook. El primero, denominado Ceuta Fnideq, contaba con más de 160.000 miembros. El segundo, Hraga Ceuta, superaba los 22.000. En ellos circulaban mensajes que relacionaban expresamente el momento elegido para intentar el cruce con las celebraciones oficiales marroquíes.

«El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8, las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles», decía una de las publicaciones recogidas en la nota remitida a los servicios marroquíes. Otro llamamiento ampliaba la ventana durante toda la semana: «Castillejos-Ceuta. Toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad. Que Dios os facilite».

El CNI cerraba la comunicación ofreciendo mantener informados a sus interlocutores: «En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio». Y agradecía su «inestimable y continua colaboración».

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La advertencia a Rabat llegó después de que Inteligencia hubiera comenzado a mover la misma información dentro de España. A las 13.52 de ese 29 de julio, el CNI comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta que «en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h», aprovechando la Fiesta del Trono y que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas. Añadió que los dos grupos detectados sumaban unos 180.000 seguidores: «Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión».

Un minuto después, a las 13.53, Inteligencia intentó contactar con una unidad de Información de la Guardia Civil. «Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono», advirtió. El CNI explicó además que tenía «varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas».

Los documentos publicados no permiten saber si la DGST o la DGED contestaron a la advertencia, qué valoración hicieron de ella, si dieron traslado a las fuerzas desplegadas alrededor de Ceuta o qué medidas ordenaron antes de que empezaran a concentrarse miles de personas. Tampoco consta en este paquete documental una respuesta marroquí a la nota urgente.