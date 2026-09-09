Sánchez dice que el aviso del CNI para informar sobre Ceuta no reflejó la «escala» de la crisis migratoria

Sánchez, en un momento de su comparecencia en el Congreso Susana Vera | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los documentos desclasificados este miércoles sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio refleja que la información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia en los días previos no reflejó la «escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después».

En este sentido, ha incidido en que el Centro «se limitó» a informar «por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil», pero «no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa», ha afirmado en un mensaje a través de X.

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Aunque ha defendido que la actuación del CNI fue «comprensible» con «la información que existía entonces» porque «nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31». «Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE».

«El CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono», ha explicado. «Y añadió que estos grupos sumaban «un total de 180.000 seguidores» para que sus interlocutores se hiciesen »a la idea del alcance de la difusión«».

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Sin embargo, a juicio del líder del Ejecutivo, la existencia de esta campaña que «estaba siendo monitoreada», «en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador» de la crisis migratoria que se desarrolló posteriormente, con la entrada de 72.000 personas en la ciudad autónoma.

Por último ha respaldado la reacción del Gobierno y de los «trabajadores públicos» por «actuar cuando se materializó la amenaza movilizando todos los recursos disponibles». «Y seguiremos haciéndolo hasta que Ceuta recupere la normalidad y tenga la prosperidad que merece», ha concluido.