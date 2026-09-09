Protección de Datos abre una investigación de oficio por el dosier de Interior sobre la ideología de los periodistas
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La AEPD analizará la naturaleza, el alcance, la utilización y la base jurídica del fichero y recuerda que las opiniones políticas son una categoría especialmente protegida09 sep 2026 . Actualizado a las 17:08 h.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido abrir una investigación de oficio por el dosier elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior que incluye los nombres de 280 periodistas, tertulianos, políticos y