Muere una mujer ahogada tras tropezarse en la calle durante una tormenta en Mallorca

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

La lluvia descargando con intensidad en Mallorca
La lluvia descargando con intensidad en Mallorca EUROPA PRESS

La fallecida, de 63 años, se dirigía a su puesto de trabajo cuando fue arrastrada por una tromba de agua

09 sep 2026 . Actualizado a las 19:21 h.

Una mujer de 63 años ha muerto ahogada este miércoles en Felanitx durante el episodio de fuertes lluvias que ha afectado a Mallorca, después de haber resbalado o tropezado cuando salía de su vivienda y se dirigía a trabajar.

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes municipales, han ocurrido sobre las 15.00 horas en la calle Bellpuig. Varias personas han llamado a los servicios de emergencias alertando de que se habían encontrado a una mujer tirada en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.

Los testigos le han practicado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del 061 y de un médico del municipio, que las han continuado. No obstante, no han podido hacer nada por su vida y tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se habría resbalado o tropezado cuando caminaba por la vía pública. Debido a la fuerte lluvia, la mujer se ha ahogado y ha perdido la vida.

El Ayuntamiento de Felanitx, que ha confirmado el fallecimiento de su vecina durante el episodio del aguacero, ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima.

El fallecimiento de esta vecina de Felanitx se produce en una jornada marcada por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento que han causado numerosas incidencias en distintos puntos de Mallorca, la mayoría por caída de árboles e inundaciones.