Manifiesto contra las agresiones a periodistas y el señalamiento político

Imagen general de la manifestación a favor de Ceuta en Madrid SERGIO PEREZ | EFE

Más de una decena de organizaciones, asociaciones profesionales y colegios oficiales de periodistas se han unido para firmar un manifiesto conjunto contra el acoso y las agresiones a periodistas, exigir el fin del señalamiento político a profesionales de la información y reclamar mayor protección ante agresiones y amenazas en el ejercicio de su labor, como ocurrió la semana pasada en Madrid durante la cobertura de las manifestaciones por la crisis migratoria de Ceuta,.

«No vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo», advierten «con toda rotundidad» en el documento hecho público ayer bajo el título «En defensa de la profesión periodística y del derecho a la información». Consideran «intolerable» que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios «sean insultados, perseguidos, amenazados o agredidos» cuando informan desde una manifestación, una concentración o un conflicto social, como ha ocurrido desde que estallara la crisis migratoria en Ceuta.

Y «todavía más grave» es que desde algunos grupos políticos se contribuya a señalar a periodistas concretos, se les convierta en «adversarios personales» o se utilicen términos como terrorista para referirse a profesionales que están haciendo su trabajo», indican,