La jueza Tardón da a Ceuta la condición de «víctima directa» del asalto masivo y la acepta como acusación particular

Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE

La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos, admitió este martes la personación en la causa de la ciudad autónoma como perjudicada, al considerar que es una víctima de lo sucedido. «La condición de perjudicado sin duda concurre, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes», sostiene la magistrada en su auto.

Fueron los servicios jurídicos de Ceuta los que solicitaron entrar en el procedimiento como acusación particular y víctima de los hechos investigados. La magistrada ha acordado tener por personados a los letrados de estos servicios jurídicos en nombre y representación de la ciudad autónoma y dar traslado de ello al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la decisión podrán interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días.

La posición de la ciudad autónoma en calidad de acusación particular difiere de la que ostentan las diferentes formaciones políticas y organizaciones personadas como acusación popular. La primera en hacerlo fue Iustitia Europa, el mismo 31 de julio, y posteriormente se unieron partidos como Vox, el PP, Se Acabó la Fiesta y varias organizaciones, entre otras HazteOír, Zeolandia y Libertad y Justicia.

Tras recibir un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF), la magistrada consideró que la entrada masiva de inmigrantes no fue espontánea. En ese informe se detalla un «guiado activo» de las fuerzas de seguridad marroquíes a los que pretendían acceder a España de manera ilegal. La jueza trata de determinar ahora la veracidad de esa actuación y quién fue el responsable de ordenarla.

Felipe VI, con la cúpula militar

En medio de las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el PP por estos sucesos, el rey visitará Ceuta en las próximas semanas, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Felipe VI se reunió este lunes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, para examinar «la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa».

Así lo informó la Casa del Rey en su cuenta oficial de X, en un mensaje al que acompaña una fotografía del encuentro.

Tras lo ocurrido en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Felipe VI expresó su «preocupación e indignación» por los «graves» acontecimientos ocurridos en la ciudad autónoma y en Melilla, pidió que no se vuelvan a repetir e insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran «de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España».