Interior pide disculpas a los periodistas «que se hayan sentido ofendidos» pero insiste en defender el dosier sobre ideologías

El ministro Fernando Grande-Marlaska, esta semana en Ceuta Marcos Moreno | EUROPAPRESS

El Ministerio del Interior pide perdón pero no se arrepiente de nada e insiste en defender el controvertidísimo documento. A última hora del martes, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska presentó, a través de una suerte de pseudocomunicado distribuido por WhatsApp, «disculpas» a los periodistas «que se hayan sentido ofendidos» por el dosier con fotografías y clasificaciones ideológicas elaborado por su Oficina de Comunicación.

El equipo de Prensa del ministerio insiste, sin embargo, en que este fichero, desvelado y publicado íntegramente por El Confidencial, tuvo una finalidad exclusivamente consultiva y nunca condicionó el trato dispensado a los profesionales. El comunicado llegó después de que el ministro defendiera en Ceuta las fichas como un trabajo interno sin intenciones espurias. Interior, por el momento, ni ha anunciado una investigación interna ni, mucho menos, destituciones o dimisiones en el ministerio, aunque el departamento de Comunicación insiste en que Grande-Marlaska no estaba al tanto de este listado, convertido ya en el enésimo escándalo de este departamento.

«Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas, que en ningún caso han condicionado el trabajo de esta Oficina de Comunicación hacia los periodistas y analistas políticos mencionados, como han podido comprobar en el tiempo transcurrido desde la elaboración de este documento, hace más de dos años y medio», señala el Ministerio.

Interior sitúa la confección del dosier en febrero del 2024 y lo describe como «un documento de carácter interno», elaborado «con una finalidad consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas y de los medios de comunicación para los que trabajan».

La nota añade que la Oficina de Comunicación «atiende diariamente a todos los medios de comunicación y periodistas que lo demandan -presencialmente, por teléfono o por correo electrónico- con profesionalidad y el máximo rigor posible, sin establecer distinciones de ningún tipo y con pleno respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo».

Horas antes, Marlaska había sostenido que el objetivo era «saber lo que se dice de la actividad del ministerio» y trasladar información «de una forma más eficaz». «En modo alguno se hacen diferencias entre medios o periodistas», aseguró.

El documento, conocido íntegramente la noche del martes, lleva por título «Tertulianos. Radio y Televisión», está fechado en el 2024 y luce los membretes del Ministerio y de su Oficina de Comunicación. Sus 54 páginas numeradas contienen 281 fichas correspondientes a 280 personas: una periodista aparece dos veces. Las entradas están ordenadas por apellidos, con cinco o seis por página. Cada recuadro combina fotografía, trayectoria, medio de procedencia y programas en los que participa el retratado.

Predominan los periodistas que compaginan su trabajo en una redacción con las tertulias. Hay directores, adjuntos, responsables de sección, columnistas y reporteros; también dirigentes de asociaciones profesionales. El fichero incluye, además, abogados, profesores, economistas, médicos, sindicalistas, militares retirados y un juez. Casi todos son contertulios habituales, aunque también figuran especialistas invitados de manera ocasional. El listado abarca las principales cadenas y cabeceras, tanto públicas como privadas, y rebasa ampliamente a quienes cubren la información de Interior.

El recuento de las fichas permite identificar al menos 40 personas con trayectoria política: cargos electos, antiguos miembros de gobiernos, dirigentes de partidos o candidatos. A ellos se suman asesores y antiguos empleados de equipos de comunicación. Algunos han ejercido, además, como periodistas o directivos de medios. La primera ficha corresponde precisamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, presentado como diputado y colaborador de programas de TVE y Cuatro. «Defiende las políticas del PSOE», anota Interior.

En la relación aparecen también el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado; el dirigente de Compromís Joan Baldoví; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes; el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo; la exdiputada de Vox Malena Contestí; el exdiputado y antiguo dirigente de CC.OO. Joan Coscubiela; la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz; el exdiputado de Podemos Ramón Espinar; el exsecretario de Estado José María Lassalle; la dirigente del PP Andrea Levy; el excoordinador general de Izquierda Unida Gaspar Llamazares; el socialista madrileño Juan Lobato; la concejala socialista Emma López; la presidenta del PSOE y exministra Cristina Narbona; la exministra y diputada del PP Elvira Rodríguez; la exsecretaria de Estado socialista Luz Rodríguez; y la diputada popular Ana Vázquez, entre otros. Le acompañan, por tanto, exministros, expresidentes autonómicos, parlamentarios, alcaldes y concejales de distintas formaciones.

Las valoraciones políticas suelen ocupar la última línea. «Defiende ideas de derechas», «afín al PSOE», «apoya al Gobierno», «tendencia conservadora», «independiente», «extrema derecha». En otros casos, Interior se detiene en la intensidad de las críticas o atribuye cambios de posición: «Reconocido 'anti-sanchista'», «últimamente es más combativa», «ha evolucionado a posiciones conservadoras». Son juicios de los redactores del dosier, que no incorporan enlaces, fechas de declaraciones o artículos que los sustenten.

La amnistía aparece repetidamente como criterio para retratar a los informadores, incluso cuando se les sitúa cerca de los socialistas. También se recogen sus posiciones ante la inmigración, los pactos con independentistas o Bildu. En los perfiles especializados en sucesos y tribunales se valora la actitud hacia la Policía y la Guardia Civil: si defienden sus actuaciones, si son críticos o si abordan habitualmente las intervenciones policiales.

El fichero arrastra duplicidades y desfases. Recoge trayectorias y colaboraciones del panorama del 2023 y 2024, sin reflejar cambios posteriores de destino o funciones. Las fichas tampoco siguen un criterio uniforme: unas detallan una supuesta ideología y otras se limitan a la especialidad profesional.

Según El Confidencial, el encargo arrancó cerca de las Navidades del 2023 y generó resistencia entre empleados que consideraron inconstitucional clasificar a periodistas por sus ideas. El Ministerio respondió que nadie estuvo obligado a participar y confirmó que el acceso fue restringido. También negó que la elaboración del listado persiguiera condicionar la publicidad institucional, una materia sobre la que tiene competencias su Oficina de Comunicación.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) calificó la práctica de «incompatible con el Estado de derecho» y de «ataque directo a la libertad de prensa». Advirtió de la posibilidad de condicionar el periodismo crítico desde una institución con capacidad para influir en fuentes, acreditaciones y trato institucional. Exigió el cese del perfilado, garantías de que no hubo perjuicios para los afectados y una «depuración de responsabilidades».

«Absolutamente nada»

La polémica alcanzó también al PSOE. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, aseguró que no le gustaba «absolutamente nada» clasificar a personas por sus ideas y reclamó explicaciones. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, anunció que preguntaría a Marlaska en la sesión de control y lo calificó de «ataque a la libertad de expresión».

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó a Interior de elaborar una «lista negra» de periodistas. «Nos retrotrae a épocas pasadas que no deberíamos volver», sostuvo, y contrapuso ese seguimiento a la actuación del Ministerio ante la crisis de Ceuta.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se remitió a las explicaciones de Interior y defendió el respeto del Ejecutivo a la libertad de prensa. «Los de entrar con un lanzallamas en TVE o los de 'os vamos a triturar' no somos nosotros», afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.