Los informes secretos de Guardia Civil y Defensa desmontan el relato de la colaboración marroquí: Rabat pasó a la «pasividad» durante el asalto

Asalto masivo a Ceuta a finales de julio Mohamed Siali | EFE

Las fuerzas marroquíes pasaron en cuestión de horas de colaborar activamente en la contención de la presión migratoria a adoptar una actitud de «pasividad» mientras miles de personas se aproximaban a Ceuta. Así lo describieron la Guardia Civil y la inteligencia militar española en sendos informes elaborados el propio 30 de julio, en plena avalancha. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas llegó además a advertir de que «tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Las conclusiones de ambos servicios contradicen la imagen de colaboración constante de Rabat que el Gobierno ha defendido desde el comienzo de la crisis y que Fernando Grande-Marlaska llegó a calificar en el Congreso de «sostenida y eficaz» y de «estrecha coordinación» con las autoridades marroquíes.

La documentación desclasificada por el Gobierno permite reconstruir cómo los servicios españoles observaron un cambio brusco en la actuación marroquí justo cuando comenzó el asalto. El informe más explícito es el elaborado el 30 de julio por el Estado Mayor de la Guardia Civil. «Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza», señala el documento. Y establece inmediatamente la comparación con lo ocurrido apenas unas horas antes: «Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada».

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y las fuerzas de seguridad del Estado constataron pocas horas después de comenzar la entrada masiva de migrantes a Ceuta la pasividad de los agentes marroquíes ante la «oleada migratoria» Moncloa

La diferencia era especialmente llamativa por el volumen de personas que Marruecos había estado interceptando hasta ese momento. Entre las ocho de la mañana del 28 y la misma hora del día 29, la Guardia Civil manejaba datos de 273 entradas por mar en Ceuta y 467 personas detenidas al otro lado de la frontera por las fuerzas de seguridad marroquíes.

Rabat tenía previsto reforzar el dispositivo con unos 1.000 militares

El mecanismo de contención seguía funcionando entonces. El propio informe explica que, ante el aumento de la presión migratoria y la alarma generada en localidades próximas a Ceuta, las autoridades marroquíes habían detenido a «gran cantidad» de candidatos y los habían trasladado hacia zonas del interior.

El escenario cambió el día 30. «Durante el día 30 de julio se observa actitud de pasividad por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes», dejó escrito la Guardia Civil. Para entonces ya podían verse «grupos de hasta 6.000 candidatos en las proximidades de Ceuta».

El dato resulta todavía más relevante porque España esperaba exactamente lo contrario. Según el mismo documento, Marruecos tenía previsto reforzar ese día el dispositivo fronterizo precisamente ante la presión migratoria y la celebración de la Fiesta del Trono. El despliegue anunciado rondaba los «1.000 militares y gendarmes».

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La Guardia Civil sabía además que en las redes sociales circulaban mensajes que animaban a aprovechar la festividad nacional marroquí. Los participantes en dos grupos de Facebook consideraban el 30 de julio un momento propicio para intentar un salto a la valla porque suponían que las fuerzas marroquíes estarían ocupadas protegiendo los actos de la Fiesta del Trono en Rincón y Tetuán.

La previsión oficial era, sin embargo, que ese posible debilitamiento fuera compensado con el millar de efectivos adicionales. Lo que los agentes españoles terminaron observando sobre el terreno fue «pasividad».

La inteligencia militar realizó prácticamente al mismo tiempo una lectura muy similar. El informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, fechado también el 30 de julio, señalaba que las informaciones sobre la actitud de Marruecos eran «contradictorias». En Melilla se observaba «una actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad». En Ceuta sucedía lo contrario: existía «pasividad ante la avalancha migratoria», una conducta que estaba permitiendo «la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra».

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«Caos migratorio»

Defensa manejaba entonces una cifra de unos 1.100 intentos de acceso entre las ocho de la mañana del 29 y la misma hora del 30, de los cuales alrededor de 500 habían sido interceptados por las fuerzas marroquíes. Pero la situación estaba ya completamente desbordada cuando se redactó el documento: el informe abría describiendo un escenario de «caos migratorio» en la costa marroquí cercana a Ceuta, con las fuerzas españolas «saturadas» ante la entrada de miles de personas.

La valoración de los analistas militares introducía un matiz importante. Defensa no sostenía que Marruecos hubiera organizado o impulsado activamente la avalancha. De hecho, consideraba «muy probable» que las autoridades marroquíes «no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria». Acto seguido añadía que sí podían haber actuado «hasta ahora de forma negligente y pasiva».

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Posible malestar por la visita de Sánchez a Argelia

Los analistas esperaban además que esa conducta cambiara una vez concluyeran las celebraciones oficiales. Consideraban «probable» que las fuerzas marroquíes incrementaran su implicación a partir del 1 de agosto, «una vez finalizada la Festividad del Trono».

El informe fue más lejos al analizar las posibles implicaciones políticas de la crisis. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas recordó que Pedro Sánchez había visitado Argelia el 20 de julio y anotó que, «aparentemente», ese viaje no había tenido una recepción negativa en Marruecos. Pese a ello, los analistas dejaron abierta otra hipótesis: «No se puede descartar que exista un cierto nivel de descontento en el Majzén relacionado con la visita del presidente del Gobierno a Argelia».

Y añadió una segunda posibilidad, todavía más delicada: «Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos».