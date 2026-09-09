El Gobierno vasco concede el tercer grado al etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El exmiembro de ETA ya disfrutaba de un régimen de semilibertad desde julio del año pasado, cuando se le aplicó el artículo 100.209 sep 2026 . Actualizado a las 15:04 h.
Covite ha denunciado la concesión por parte del Gobierno vasco del tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot, condenado por 39 asesinatos. Fue integrante del denominado comando Argala, responsable de algunos de los atentados más