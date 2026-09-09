El Gobierno vasco concede el tercer grado al etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos

Henri Parot, en una imagen del 2017 en la Audiencia Nacional Ballesteros | EFE

Covite ha denunciado la concesión por parte del Gobierno vasco del tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot, condenado por 39 asesinatos. Fue integrante del denominado comando Argala, responsable de algunos de los atentados más