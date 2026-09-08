El Gobierno desclasifica 40 documentos para tratar de demostrar que no ignoró avisos sobre el asalto masivo a Ceuta

Fuerzas de seguridad dirigen en Ceuta a un grupo de migrantes hacia la frontera con Marruecos Jon Nazca | REUTERS

El Gobierno desclasificó este martes 40 documentos del CNI y de otros organismos de la Policía y la Guardia Civil relacionados con la crisis de Ceuta y también las comunicaciones entre departamentos con el límite temporal del 1 de agosto, día siguiente a la entrada de más de 70.000 inmigrantes, que se publicarán hoy en la web de la Moncloa.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, indicó que en el Gobierno no tienen «nada que esconder» y, además, aquellos textos que afecten a la seguridad nacional tienen su «cauce» en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. La intención del Gobierno al desclasificar estos documentos es desmentir las acusaciones de que desoyó los avisos del CNI y de otros centros de inteligencia en torno a un posible asalto masivo a la valla fronteriza que finalmente se produjo. Una polémica que ha provocado también disfunciones entre las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y también, como afirmó Pedro Sánchez, que no hay pruebas directas de que Marruecos alentara, organizara o facilitara la invasión.

Sumar aprovechó la coyuntura para reclamar al Gobierno que desclasifique todos los documentos relativos a la Marcha Verde, la ocupación por parte de Marruecos del Sáhara Occidental y el proceso de retirada de España de la que fue su provincia hasta el año 1975.