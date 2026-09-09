La gerente del PSOE acusa a Cerdán de haber ordenado financiar Ferraz con dinero sucio y se desvincula de todo
MADRID / COLPISA
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Ana María Fuentes asegura a Pedraz que se limitaba a ejecutar los abonos que ordenaba la secretaría de organización y que no decidía ni supervisaba los trabajos contratados09 sep 2026 . Actualizado a las 15:42 h.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, se desvincula de las conocidas como «cloacas» de Ferraz. Durante su declaración ante la Audiencia Nacional como investigada descargó en el exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, la