Feijoo promete blindar la frontera con el Ejército ante una posible «invasión» en caso de que gobierne

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en su escaño en el Congreso Chema Moya | EFE

«Si Marruecos no cumple con sus obligaciones, tenemos que actuar y responder». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, lanzó ayer una advertencia a Rabat sobre su posición ante la entrada ilegal de inmigrantes a Ceuta. Según aseguró, pretende ser «leal» con Marruecos, pero para ello ese país tiene que ser leal con España. Advirtió de que, en caso de gobernar, si tiene que aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo hará porque «para eso está». Se refería así a la facultad que da la Carta Magna para que las Fuerzas Armadas garanticen la integridad territorial del país.

«Si tengo información de que puede haber una invasión que está ordenada a través de redes sociales, con una fiesta del trono que se está celebrando a 25 kilómetros de la frontera; si tengo información de que se dan las condiciones meteorológicas, además, para que haya muchas personas que puedan entrar a nado en Ceuta; y tengo esa información cuatro días antes de que se produzca, yo tengo que blindar la frontera y lo haré», indicó.

«La soberanía de un país no se subcontrata, la integridad territorial de un país no se negocia, se defiende», señaló en una entrevista en Antena. Planteó que lo primero es una «actitud preventiva»; segundo, «realidad y lealtad, pero contundencia en las relaciones con Marruecos» y, en tercer lugar, «activar toda la capacidad del Estado para trasladar y retornar a esas personas de acuerdo con el Pacto de Migración y Asilo y con el Reglamento de Retorno que rige en Europa».

«El presidente no es libre»

El líder el PP señaló que con la filtración de Pegasus, el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y algunos ministros, «la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta», provocando un «cambio en la totalidad» de la estrategia diplomática. «Hay una crisis de Estado y el presidente del Gobierno no es libre para tomar las decisiones en defensa de la integridad territorial de nuestro país», señaló.