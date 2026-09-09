Feijoo acusa a Sánchez de «desproteger» España y este culpa al PP del fracaso en el informe PISA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo protagonizaron otra bronca sesión de control en el Congreso, en la que el líder del PP acusó al presidente del Gobierno de haber «desprotegido» a su país, por lo que «su país se lo hará pagar». La crisis de Ceuta centró buena parte de la intervención del líder de la oposición, aunque Feijoo también puso sobre la mesa los malos resultados del último informe PISA y la ley de nietos. En este último caso, acusó a Sánchez de intentar manipular el censo electoral, aunque, advirtió, es «algo que tampoco le va a salir bien», en referencia a la decisión del Supremo de paralizar la inscripción de descendientes de españoles en el censo electoral.

El líder del PP responsabilizó a Sánchez de la falta de seguridad en Ceuta y aseguró que hay niños que acuden al colegio con «mochilas con gas pimienta». Frente a esa situación, sostuvo, la preocupación del presidente no está en lo que sucede en el país, sino en «las preguntas en Audiencia Nacional a la gerente» del PSOE, interrogada ayer por el juez. «Su futuro político y procesal depende de demasiadas personas», afirmó Feijoo, antes de enumerarlas: «Si la gerente canta, usted se va; si Ábalos canta, usted se va; si Zapatero canta, usted se va; si Julio Martínez, o Gertrudis, o la directora de la Guardia Civil cantan, usted se va». «Y si Marruecos canta, usted se va», remató. «Su lealtad está comprometida, dijo Feijoo elevando el tono, para concluir con un nuevio reto a Sánchez: «Ponga fecha y nos vemos en las urnas».

El jefe del Ejecutivo eludió responder a la mayoría de las cuestiones planteadas por Feijoo, al que acusó de «mezclar» asuntos. Sin entrar en ningún momento en la crisis de Ceuta, Sánchez expresó su «extraordinaria preocupación» por los resultados del informe PISA, pero defendió que su Gobierno ha multiplicado por dos la inversión en educación y becas. Achacó además los malos resultados a que hay «comunidades del PP que no ejecutan esos recursos económicos».

Feijoo aprovechó su réplica para devolver el golpe. El primer examen de la política educativa del Gobierno, afirmó, es «el mayor fracaso de la historia democrática». Y recordó que las comunidades con peores resultados son Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el Gobierno.

Sánchez, por su parte, dejó claro que pretende seguir gobernando al enumerar algunas de las iniciativas que quiere sacar adelante vinculadas a la educación, como la ley de docentes y ratios de alumnos por aula y la prohibición de que los menores de 16 años accedan a las redes sociales.

«Por supuesto que va a haber elecciones en el 2026», afirmó en un lapsus que corrigió inmediatamente para situarlas en el 2027. Pero volvió a arremeter contra el PP por su oposición a la ley de nietos, acusándolo de querer «ciudadanos de primera y de segunda», frente a un Gobierno que los quiere «a todos de primera, con todos los derechos y con derecho al voto». «A los que obligaron al exilio ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar», concluyó Sánchez.