Un exconsejero del Canal de Isabel II consideró «bastante oscura» la compra de la empresa Inassa

La Audiencia Nacional celebró el inicio del primer juicio del que se conoció como caso Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados. BORJA SÁNCHEZ-tRILLO / EFE

Rafael Merino, que ejerció como consejero del Canal de Isabel II durante los años en los que se desarrolló presuntamente la trama del caso Lezo, aseguró ayer que consideró una «operación bastante oscura» la compra, por parte del ente público madrileño, del 75 % de la compañía colombiana Inassa.

Merino, designado en su día por el PSOE, declaró ayer en la segunda jornada de esta pieza que se juzga en la Audiencia Nacional. El testigo declaró que no acudió a la reunión en la que se tomó la decisión final, celebrada el 14 de noviembre del 2001. Según recoge Efe, su ausencia se debió a que recibió un dosier muy extenso a tan solo 48 horas de la citación. «Me pasaron una documentación muy compleja sobre un asunto importante que solo podía entender un técnico economista y que requería que tuviera que consultar con un especialista y con mi grupo para ver lo que tenía que votar ya que figuraban cifras que se escapaban a mi visión». Sin embargo, Merino aclaró que todo estaba acordado de antemano: «Venía todo hecho y el Consejo no valía para nada».

La fiscal del caso mantiene en sus conclusiones provisionales que la compra del 75 % de la empresa colombiana se efectuó con un «sobreprecio indebido» de entre 19 y 29 millones de euros. El pago definitivo fue de 73. Esta operación se llevó a cabo el 29 de noviembre de aquel año, días después de la reunión a la que no acudió Merino.

El exconsejero también habló de una reunión anterior, el de octubre del mismo año. Aseguró que los responsables de la empresa pública informaron de que el Canal de Isabel II se planteaba ampliar su actividad en países de Latinoamérica con una inversión y que él votó a favor de que se estudiara la posibilidad, pero no a una operación concreta. No obstante, el testigo insistió en que en las reuniones del Consejo de Administración los cargos de la empresa «daban explicaciones que la mitad de las veces no se entendían».

Al inicio de la sesión la presidenta del tribunal, Teresa García Quesada, ha comunicado la decisión de la Sala de rechazar la petición de las defensas de anular el juicio por prescripción del delito de malversación de caudales públicos, por el que la fiscal solicita penas de entre 6 y 7 años de prisión para los acusados, cuestión que resolverá en la sentencia.

Más de diez años después de que arrancase la investigación comenzó este primer juicio del caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión provisional.

El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta primera pieza contra él, y será juzgado a partir de octubre por otra de las ramificaciones de la causa.

En esta pieza se sientan 17 personas en el banquillo, entre ellos Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, exconsejeros de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón.