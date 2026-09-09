Cuatro detenidos por violar en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia
VALENCIA / COLPISA
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La víctima fue obligada por su expareja a mantener relaciones con él, con su hermano y dos amigos bajo amenazas de ser golpeada si se negaba09 sep 2026 . Actualizado a las 13:18 h.
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Valencia a cuatro hombres por, presuntamente, violar en grupo a la exnovia de uno de ellos, además de imputarle a su expareja un delito de malos tratos en