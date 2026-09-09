Bruselas desbloquea 115 millones en fondos de emergencia para Ceuta y reforzará Frontex
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
«La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea», asegura el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner09 sep 2026 . Actualizado a las 16:34 h.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, en donde permanecen varios miles de los migrantes que entraron de