Bruselas desbloquea 115 millones en fondos de emergencia para Ceuta y reforzará Frontex

C. P. S. MADRID / COLPISA

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Militares patrullan las calles de Ceuta, en una imagen de archivo.
Militares patrullan las calles de Ceuta, en una imagen de archivo. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

«La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea», asegura el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner

09 sep 2026 . Actualizado a las 16:34 h.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, en donde permanecen varios miles de los migrantes que entraron de

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